Charleroi piste Badji

CharleroiEt si, après Vakoun Bayo, le deuxième avant-centre attendu cet hiver à Charleroi se nommait Youssouph Badji? Le Sénégalais (20 ans, 1m92), qui appartient au Club Bruges, vit un prêt très compliqué au Stade Brestois (13 e de Ligue 1) avec seulement 11 apparitions (0 but). Cela ne va sûrement pas s’arranger avec la récente arrivée de Martin Satriano, prêté par l’Inter Milan. De source française, on nous confirme que l’avenir de Badji à Brest est barré et que le club écourterait volontiers son prêt entamé l’été dernier.

Charleroi, à la recherche d’un attaquant supplémentaire, y verrait une opportunité. Il s’agirait d’un prêt sec. OHL était aussi intéressé. Selon nos informations, le Sporting s’est concrètement renseigné sur sa situation et son profil plaît à Edward Still. Il resterait à trouver un accord d’ici lundi soir.

La saison passée, Youssouph Badji avait inscrit 8 buts en 33 apparitions toutes compétitions confondues avec les Blauw en Zwart.