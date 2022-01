P2: Haversin ne s’arrête plus, Ligny se replace

Puisque les leaders n’ont soit pas joué, soit perdu des plumes, ce sont les équipes à leur trousse qui ont tenté d’en profiter. Si le reste du top 5 y est arrivé en P2B, ce n’a pas été le cas en P2A…

C’était la reprise ce week-end en 2e provinciale namuroise. Mais certaines équipes ont malgré tout été contraintes d’attendre encore un peu avant de remonter sur le terrain. Deux rencontres ont été reportées en série A.

P2A: Ligny, Aische B et Wépion se repositionnent

Alors que le duel entre Arquet et Bossière-Gembloux a été remis, les formations juste derrière le leader et son dauphin n’ont pas profité de ce report pour réduire, ne fut-ce que momentanément, leur écart sur ces deux formations. Le FCO Namur, Rhisnes et Tamines B ont tous les trois été battus ce dimanche. Tout profit pour Ligny qui, vainqueur 2-1 de Floreffe, revient à une longueur du podium. Aische B, Wépion et Gesves ont aussi glané 3 précieuses unités en vue de se repositionner. Dans le bas du tableau, ce sont Sauvenière et Jambes qui font la bonne opération, en s’imposant à Naninne et à Éghezée.

Les résultats

Naninne 1 – Sauvenière 2

Ligny 2 – Floreffe 1

Gesves 1 – JS Tamines B 0

Éghezée 0 – Jambes 1

Wépion 2 – FCO Namur 0

Rhisnes 0 – Aische B 1

Bossière – Arquet et Auvelais – Sart-Bernard ont été reportés.

P2B: Gedinne n’est plus qu’à un point de Petigny

Cinquième victoire de rang et 7e match sans défaite consécutif: Haversin est en grande forme. Grâce à ce nouveau succès à Pondrôme, les Cinaciens montent sur le podium (ex-aequo avec les Anhétois) et ne sont plus qu’à deux longueurs du leader petignolais, qui n’a pu ramener qu’un point de son déplacement samedi à Surice. Le duel des Mauves entre Havelange et Gedinne a tourné à l’avantage des Ardennais qui, eux, sont intercalés entre Petigny et le duo Anhée/Haversin.

Les résultats

Surice 1 – Petigny-Frasnes 1

Pondrôme 2 – Haversin 4

Schaltin 0 – Tarcienne 1

Anhée 2 – Pesche 0

Havelange 0 – Gedinne 3

Beauraing B 2 – Profondeville 2

Évelette-Jallet 4 – Bioul 0

