Farid répond à votre question météo: La neige se confirme localement, coup de vent sur tout le pays

La question du jour à Farid est celle de Maria de Nivelles (Brabant Wallon): "Salut Farid, j’ai de la famille qui revient du sud de l’Europe ce lundi. Penses-tu qu’il sera possible de profiter de la neige sur le relief ardennais? Qu’en sera-t-il du vent car on parle de tempête? Merci à toi!".

Bonjour Maria! En effet, la météo va changer ce lundi avec l’arrivée d’une perturbation active. Elle donnera de la pluie très tôt le matin sur le centre puis de la neige sur le relief avec 1 à 5 cm > 550 m et jusque 10 à 15 cm > 600 M en fin de journée puisque les averses de neige se relaieront toute l’après-midi.

Attention aussi au vent qui va souffler toute la journée jusque 65 à 75 km/h sur le centre voire 80 à 85 km/h au littoral.

Je te conseille les sommets fagnards proches de la frontière allemande pour une balade dans la neige. Il faudra en profiter car une grande partie fondra mardi au contact d’air plus doux.

Et ailleurs sur le pays?

Lundi: Encore du vent et de bonnes rafales jusque 65 à 75 km/h de nord-ouest mais un temps plus sec à l’ouest d’une ligne ‘’Charleroi-Bruxelles’’. Par contre, davantage d’ondées sur les provinces de Namur, Luxembourg et surtout Liège où les giboulées seront très présentes et pourront laisser un saupoudrage très temporaire jusqu’en plaine, plus probable au-dessus de 400 M.

Sur les hauteurs ardennaises en province de Liège, averses de neige très fréquentes qui prendront le relais avec 10 voire 15 cm > 600 M et globalement dans les cantons de l’est. En dessous, 1 à 5 cm d’une neige mouillée au-dessus de 500 m. Plus en allant vers l’ouest, moins d’averses et même un temps plus sec et des éclaircies vers la frontière française, le Hainaut occidental et la mer. Maxima de 5 à 6°C en basse Belgique et 0 à 1°C sur les sommets fagnards. Soirée plus sèche avec encore l’une ou l’autre averse de neige en haute Ardenne.