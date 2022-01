DIRECT | Cafaro ouvre le score, le Standard mène à la pause face à Malines (1-0)

Le Standard accueille Malines, avec l’ambition de confirmer les derniers bons résultats.

Le Standard va mieux depuis quelques semaines. Après les nuls obtenus face à Anderlecht et Bruges, les Rouches ont battu Eupen en semaine. Si cette victoire a donné de l’air aux hommes d’Elsner, ils veulent désormais confirmer ce succès et partir à l’assaut du top 8. Pour ce faire, il faudra enchaîner contre Malines et se rassurer au niveau du jeu.

Sissako, de retour de la Can, n’est pas encore sur le banc. Laïfis (adducteurs), Emond (coup), Van Damme (surcharge) et Henkinet (poignet) sont tous prêts. Les deux premiers cités sont dans le onze, les deux autres sur le banc. Par rapport au dernier match face à Eupen, Muleka et Al-Dakhil n’ont pas été reconduits, Elsner leur ayant préféré Dragus et Dussenne. Le jeune Calut enchaîne avec une troisième titularisation consécutive au poste d’arrière gauche.

Côté visiteurs, Schoofs a purgé son match de suspension. Souza (quadriceps) n’est pas remis. Le prêt de Druijf s’arrête: il retourne à l’AZ qui pourrait lui trouver une autre destination.

Au classement général, les Rouches occupent la douzième place, à 5 points d’écart des Sang et Or, neuvièmes. Début octobre, Malines s’était imposé 3 buts à 1 face au Standard, pour ce qui était le dernier match de Mbaye Leye à la tête des Rouches.

Le Standard prend le dessus en terme d’occasions

Si Malines avait le contrôle du match dans le premier quart d’heure, le Standard va peu à peu accélérer et fait reculer le bloc malinois. La défense des Sang et Or est sous pression et commence à concéder des occasions.

Emond crée du danger à plusieurs reprises dans le rectangle. Après une occasion à la 26e minute, l’attaquant se relève et galvanise avec entrain les supporters rouches pour faire monter encore un peu plus la pression. À la demi-heure de jeu, Dragus sert Emond dans le rectangle, qui remise en retrait vers Cafaro. La jeune recrue envoie une frappe puissante de l’extérieur du rectangle, déviée en corner d’une belle claquette par Coucke.

Le Standard domine son adversaire, pousse vers le but mais manque d’un peu de justesse pour ouvrir le score. Les Rouches tentent à plusieurs reprises leur chance de l’extérieur du rectangle, mais les tirs butent souvent sur la défense de Malines ou passent à côté.

Juste avant la mi-temps, le Standard est récompensé de ses efforts. Dønnum déborde sur le flanc droit et sert Dragus en retrait. Le Roumain tente une frappe contrée par la défense de Malines, mais le ballon atterrit dans les pieds de Cafaro. Le Français reprend du droit ce second ballon et trompe Coucke (1-0, 44e). C’est déjà le deuxième but en quatre matches pour la recrue hivernale.

À la pause, le Standard mène un but à zéro. Si la rencontre a été plutôt équilibrée dans le jeu, ce sont bien les Rouches qui se sont créés le plus d’occasions. Les Liégeois ont notamment cadré à quatre reprise, contre une seule tentative pour les Malinois.

LES COMPOS :

Standard : Bodart, Dewaele, Dussenne, Laifis, Calut, Bope Bokadi, Raskin, Cafaro, Dønnum, Dragus & Emond

𝐗𝐈 I Deze mannen starten om 18u30 aan de match tegen Standard ??#nomatterwhat #stakvm pic.twitter.com/ABVNQaj2qw — KV Mechelen (@kvmechelen) January 30, 2022

LE DIRECT :