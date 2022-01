Open d’Australie: Roger Federer et Novak Djokovic rendent hommage à Rafael Nadal pour son 21e titre

Roger Federer et Novak Djokovic, les deux éternels rivaux de Rafael Nadal, ont tous les deux rendu hommage à l’Espagnol, lauréat de son 21e titre en Grand Chelem dimanche à l’Open d’Australie, dépassant ainsi le Suisse et le Serbe, bloqués à 20 titres.

"À mon ami et rival, félicitations pour être le premier à remporter 21 titres du Grand Chelem", a écrit Federer, absent à Melbourne à cause d’une blessure au genou, sur Instagram. "Il y a quelques mois, nous blaguions que nous étions tous les deux sur des béquilles. Ton incroyable éthique de travail, ton implication et ton esprit de battant sont une source d’inspiration pour moi et de nombreuses autres personnes dans le monde. Je suis fier de partager cette ère avec toi et honoré d’avoir joué un rôle en te poussant à faire plus, comme tu l’as fait pour moi pendant 18 ans."

Nonuple vainqueur à Melbourne mais expulsé d’Australie en raison d’un problème de visa et de vaccination contre le coronavirus, Novak Djokovic a lui aussi réagi au sacre de Nadal. "Félicitations à Rafael Nadal pour son 21e Grand Chelem. Un exploit incroyable. Il a fait preuve comme toujours d’une impressionnante combativité qui a prévalu une nouvelle fois", a écrit sur Twitter le N.1 mondial.

Rafael Nadal s’est imposé dimanche en finale de l’Open d’Australie contre le Russe Danill Medvedev en cinq sets au bout de 5h24 de match et après avoir été mené deux sets à zéro.