EN IMAGES | Mont remporte le derby namurois de N3D contre Gedinne

Les Mosans du BV Mont sont restés calmes quand le derby gagnait en intensité alors que les Gedinnois se sont parfois trop précipités.

Nationale 2B

Inter Namêche 5 – Schaerbeek 4

Après le but de Hanneuse (1-0, 4e), les Intéristes se détachaient grâce à Hubeaux (2-1) et Mignon (3-1). Les Bruxellois renversaient la vapeur en seconde période (3-4). Les Andennais s’imposaient grâce à des réalisations de Gilson et de Soussou Jamart (5-4).

Nationale 3B

MS Jemeppe 7 – Ramillies 5

Les Jemeppois ont infligé au leader sa première défaite. La première période était sifflée sur un 2-2. Après quelques minutes d’observation, les visiteurs prenaient l’avance (2-3, 35e). Les Sambriens égalisaient sur penalty (3-3). Les leaders en infériorité numérique (carte rouge), les Namurois passaient devant (4-3) avant un flottement (4-5) et un retournement de situation (7-5). Delcommene (2), R. Warnier (2), Moretti, Mouthuy et R. Napoleone sont les buteurs.

Borussia Loyers 6 – Forêt 3

"Mérité, ce second succès fait du bien. Tout le monde a été au niveau", se réjouit le coach N. Nellis. Le score était de 4-3 au repos. Julien (2), De Ketelaere, Flamant, Paulet et Tadjenant ont inscrit les buts loyersois.

MFC Clermont 3 – Braine 14

Privés de Bouhsen, blessé, de Jounniaux, d’A. Petrisot (double déchirure) et de leur capitaine Buisseret, suspendu, les Clermontois pouvaient compter sur le retour de Berrier et les présences de Duquesne (équipe B), de Lechat et de Meunier (équipe C). Le match était plié au repos (1-7). Les buteurs locaux se nomment Duquesne (2 fois, dont un penalty aux 9m) et Meunier.

Nationale 3D

BV Mont 6 – Gedinne United 3

Très tendu à certains moments, le derby est logiquement tombé dans l’escarcelle mosane. Amay déflorait la marque d’une frappe dans la lucarne (1-0, 7e). Petrisot doublait la mise dans la foulée (2-0, 10e). Renaud relançait le suspense (2-1, 18e) avant d’égaliser peu après la reprise (28e, 2-2).

Petrisot (3-2, 36e) et Mathieu (3-3, 40e) rendaient le derby plus indécis encore. Intelligents dans leur gestion, les Mosans profitaient du gardien volant pour con s’imposer par Amay (4-3 pen. aux 9m, 47e; 6-3, 50e) et Husson (5-3, 49e).

Bastogne 2 – BF Dinant 3

"Un succès mérité au terme d’une rencontre très tendue", précise le mentor mosan Olivier Baudelet. Les Copères viraient en tête au repos grâce à Weynant (0-1). Lambotte doublait la mise contre le cours du jeu (0-2, 38e) avant d’offrir les deux points aux siens dans les arrêts de jeu (2-3).