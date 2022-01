Bernier après le match nul de Seraing face à Eupen : « Le but était de ne pas perdre »

Malgré le 4 sur 6 face à des concurrents directs, Seraing a de quoi nourrir des regrets.

En jetant un œil rapide au résultat du Beerschot face à Zulte-Waregem avant le début de leur match (3-3), les Sérésiens savaient pertinemment bien qu’ils pouvaient réaliser la bonne opération en s’imposant. Ils ne devaient en tout cas pas perdre pour ne pas voir le Beerschot se rapprocher et Eupen courir encore plus loin devant. À ce sujet, le discours du nouveau coach semblait clair. Le premier acte sérésien était d’ailleurs plutôt encourageant. Créativité, courses, duels et ballons dans le rectangle adverse étaient au menu. Les phases arrêtées étaient plutôt bien données… On sentait cette équipe capable de signer un bon résultat. Mais, comme bien trop souvent le plus important manquait : la finition.

Les Métallos tentaient de reproduire la même chose au retour des vestiaires mais cela ne durait pas et on assistait finalement à un second acte peu emballant à regarder. Face à un concurrent direct pour la place de barragiste, Seraing devait et pouvait faire mieux, qui plus est dans ses installations et devant ses supporters, toujours peu nombreux mais qui tentaient de pousser leur équipe vers l’avant. Dans le chef des joueurs, le sentiment était lui aussi mitigé après la partie.

"Le côté positif est que nous n’avons pas pris de but (NDLR : cela n’était plus arrivé depuis le 27 novembre et la victoire 2-0 face à Saint-Trond!) et nous nous sommes montrés assez costauds défensivement, sans concéder trop d’occasions ni se faire peur (NDLR : à peine deux tirs cadrés pour Eupen). Par ailleurs, je suis un peu déçu car nous avons eu des occasions pour mettre le ballon au fond mais nous ne sommes jamais parvenus à concrétiser. En cas de victoire, nous aurions pu prendre de la distance sur le Beerschot et nous rapprocher de Zulte et d’Eupen", déclarait Antoine Bernier, qui combinait souvent avec réussite avec Daniel Opare, le nouveau venu.

Est-ce cette pression qui plongeait Seraing dans la panique ou alors l’enchaînement des rencontres? Il faut dire que la fatigue était présente après trois matchs en une semaine et qu’un quatre sur six face à deux équipes du bas de tableau, ce n’est finalement pas si mal. "Nous n’avons presque pas fait tourner. Je pense que cela peut expliquer notre deuxième mi-temps. Le but était de ne pas perdre ce match et c’est peut-être à cause de la crainte d’encaisser que nous n’avons pas su marquer. Mais bon, avec un point, nous n’avançons pas."

On voit en tout cas une autre philosophie de jeu dans les rangs des Métallos et un souffle nouveau. Il ne manque pas grand-chose pour pouvoir aligner les bonnes performances. "Nous travaillons bien à l’entraînement, c’est la base de notre jeu. À nous de continuer sur cette lancée."