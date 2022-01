GP La Marseillaise: premier succès pro pour Amaury Capiot qui gagne au sprint à Marseille

Premier succès pour Capiot: "heureux quand un gars qui n’est pas leader peut aussi gagner"

"Ce fut un très bon boulot de l’équipe dans le 20 derniers kilomètres avec Max Bouet, le régional de l’étape, qui connaît bien les routes. Je devais juste suivre les gars. Je suis très heureux de gagner cette course pour l’équipe", a expliqué Amaury Capiot, 2e du Grand Prix de Valence (1.2) dimanche dernier pour sa première course de la saison. "C’est ma 8e saison professionnelle et je n’avais pas encore gagné, c’est la seule chose que je cherchais encore à faire. Les gros leaders comme Warren (Barguil), Nacer (Bouhanni, blessé et forfait dimanche) et Nairo (Quintana) doivent gagner des courses, donc c’est toujours bien si un autre coureur peut gagner. On a beaucoup de coureurs du sub-top et ça fait du bien de gagner avec ces gars qui ne sont pas vraiment leaders. Nous sommes vraiment très heureux", a ajouté encore le coureur limbourgeois qui est passé de Sport Vlaanderen où il a été formé chez Arkéa-Samsic la saison dernière.