Tournée Minérale, 6e édition: à votre santé!

Pas d’alcool pendant 28 jours: c’est la 6e édition de Tournée Minérale.

En février 2017, la Fondation contre le Cancer lançait la première opération Tournée Minérale en Belgique. Objectif: proposer au grand public de faire une pause d’un mois sans alcool, casser certaines habitudes, guetter les effets bénéfiques.

En 2021, l’association de prévention et de promotion de la santé Univers Santé reprenait le flambeau pour la partie francophone du pays (en Flandre, c’est De Druglijn qui s’occupe de la campagne). La Tournée Minérale 2022 commence ce mardi, pour 28 jours. On fait le point avec Martin de Duve, alcoologue et directeur d’Univers Santé.

Martin de Duve, vous pilotez votre 2e Tournée Minérale…

Oui, en tout, c’est la 6e édition et c’est la 2e pour nous.

Et c’est aussi la 2e dans un contexte de crise sanitaire. Une opportunité ou un handicap?

Un peu les deux. Pour certains, c’est une opportunité: moins de tentations, moins d’occasions. Pour d’autres, le climat est déjà bien assez compliqué comme ça et ils ne veulent pas ajouter une énième contrainte. Mais tout le monde en a ras-le-bol du Covid. On met juste l’accent sur les bienfaits d’un mois sans alcool.

Certains ont profité du confinement pour boire moins. D’autres, à l’inverse...

Oui, certaines consommations ont augmenté à la maison et sont devenues problématiques.

Chez les plus jeunes?

Plutôt les 30-50 ans. Le stress du télétravail et de la garde des enfants en même temps, un apéro qui vient plus tôt et qui parfois se prolonge… On boit plus ou plus souvent.

On en fait quoi de cette information?

On ne l’utilise pas dans la campagne. Mais ce sera d’autant plus utile de vérifier son rapport à l’alcool. C’est l’atout majeur de Tournée Minérale: chacun fait le point sur la place de l’alcool dans sa vie. On peut s’en passer? Ou il y a une forme dépendance?

L’alcool est omniprésent dans notre société…

La pression sociale est très grande sous nos latitudes. Il fait partie de tous nos moments de convivialité et de partage. La Tournée Minérale tempère un peu cette pression: la non-consommation est mieux acceptée.

Tout le monde peut se sentir concerné, de la plus petite consommation à la plus grande.

On peut entendre quelques moqueries aussi…

Ça peut susciter un peu de raillerie, parfois. Mais aussi des interrogations et une forme de reconnaissance sociale. «Bravo, bel effort!» On compte 1,5 million de participants. C’est quand même 15% de la population.

Quel est le profil des participants?

Il est très hétéroclite. Ça va de 30 à 70 ans, je dirais. On touche plus les adultes que les jeunes. Les étudiants, eux, ont déjà fait l’impasse pendant le blocus. Difficile de les motiver...

La Tournée Minérale permet de refuser de l’alcool plus facilement, puisque ce refus n’est pas connoté «problème avec l’alcool» mais «challenge»?

Oui. Ça ne laisse rien présumer. Tout le monde peut se sentir concerné, de la plus petite consommation à la plus grande. Mais pour les personnes très dépendantes, il vaut mieux en parler avec le médecin traitant ou un alcoologue: des symptômes de sevrage peuvent se manifester. Et ça va des tremblements jusqu’à la crise d’épilepsie ou le delirium tremens. C’est rare, mais ça peut arriver.

Et après février, on fait quoi?

Les bénéfices s’inscrivent souvent dans la durée. En moyenne, 6 mois après, les participants ont réduit de 20% leur consommation.

"Ce n’est pas se priver de tout ou dire adieu à sa vie sociale" Depuis la première campagne, en 2017, les réseaux sociaux sont impliqués dans le concept Tournée Minérale. Puisque la présence en entreprise est limitée par la généralisation du télétravail, ils sont même devenus un vecteur majeur pour diffuser les messages. " Il faut créer de l’émulation autrement ", résume Martin de Duve, le directeurs d’Univers Santé. "Participer à Tournée Minérale, ce n’est pas se priver de tout ou dire adieu à sa vie sociale. Au contraire, le défi doit rester fun". Depuis la première édition, le défi est en effet de rendre l’initiative joyeuse, positive et légère. Et le collectif joue un rôle important à cet égard. Cette année, il passera notamment par le hashtag #ChallengeTesPotes, sur Facebook, par courriel ou sur Instagram. Les invitations à relever le défi ont déjà largement commencé sur Facebook. Les participants inscrits sont invités à partager leurs bonnes idées et leurs initiatives pendant tout le mois de février. Ils reçoivent aussi des conseils, des messages d’encouragement et des newsletters. www.tournee-minerale.be Facebook, Instagram: @tourneemineralebefr

Évaluer sa consommation en quelques questions Pour ceux que l’expérience d’un mois de février sans alcool ne tente pas, il est possible de se faire une première idée de sa relation avec l’alcool en répondant au questionnaire d’évaluation du site aide-alcool.be. Rapide et anonyme. Le questionnaire une fois complété, l’internaute reçoit un conseil personnel, qui ne vaut pas une consultation chez un généraliste ou chez un spécialiste, c’est bien précisé. Mais c’est une autre manière de s’arrêter quelques secondes sur sa consommation. Le site est une initiative de deux associations spécialisées dans la prévention et l’accompagnement en matière d’assuétudes: le Centre ALFA (Liège) et le Pélican (Bruxelles). Un autre test, le questionnaire CAGE, est aussi utilisé pour déceler une consommation problématique d’alcool. Il recoupe en partie l’autoévaluation du site précité. Sur les quatre questions, deux réponses positives sont considérées comme un signal d’alarme: 1. Vous est-il déjà arrivé de ressentir le besoin de diminuer votre consommation d’alcool? 2. Vous a-t-on déjà fait des critiques au sujet de votre consommation d’alcool? 3. Vous êtes-vous déjà senti(e) coupable concernant votre consommation d’alcool? 4. Avez-vous déjà eu besoin d’alcool dès le lever pour vous sentir en forme ou vous remettre d’aplomb?