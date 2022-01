Coup d’arrêt pour le Cercle, surpris à domicile par Ostende

Après quatre victoires consécutives en championnat, le Cercle de Bruges a connu un coup d’arrêt ce samedi soir en s’inclinant 0-1 contre Ostende pour le compte de la 25e journée de D1A.

Les Brugeois démarraient sur les chapeaux de roue, puisque Rabbi Matondo trouvait l’ouverture après moins de dix minutes de jeu, mais le VAR annulait le but du Gallois pour une position de hors-jeu (9e).

Il ne se passait plus rien jusqu’à la demi-heure et le premier véritable essai du côté d’Ostende des pieds de Kyle Duncan. Malheureusement pour l’Américain, sa tentative lointaine passait à côté du but de Thomas Didillon. Quatre minutes plus tard, son coéquipier Nick Batzner cadrait la première frappe de la rencontre pour les Kustboys, mais elle était également sans danger pour Didillon qui se couchait sans difficulté pour intercepter le cuir.

À la 43e minute, Senna Miangue centrait à mi-hauteur et Matondo reprenait de volée, mais envoyait le ballon dans les tribunes.

Au bout des arrêts de jeu, à la suite d’un corner brugeois, Nick Batzner touchait le ballon du bras et voyait l’arbitre désigner le point de pénalty. Monsieur Denil décidait de visionner les images et décidait, après coup, de revenir sur sa décision et d’annuler le coup de pied de réparation.

Matondo se mettait en évidence à la 57e via une tentative lointaine, mais son envoi connaissait beaucoup moins de succès que contre le Sporting d’Anderlecht.

La plus grosse occasion de la rencontre intervenait à la 64e minute en faveur de Bruges. Entré dans le rectangle, Dino Hotic tentait sa chance et voyait sa frappe être contrée. Le ballon revenait sur la tête de Léonardo Lopes qui trouvait le gardien sur sa trajectoire. Matondo était à l’affut, mais il voyait sa frappe repoussée par la défense ostendaiseà quelques mètres de la ligne.

À moins d’un quart d’heure du terme, Maxime D’arpino envoyait un superbe coup franc du pied droit dans la lucarne de Thomas Didillon et donnait l’avance aux Kustboys dans une rencontre pauvre en occasion (76e, 0-1).

Les Brugeois ne parvenaient pas à refaire le retard et étaient inquiétés une dernière fois par Thierry Ambrose qui cadrait une tentative dans les arrêts de jeu, obligeant Didillon à rester attentif (90+2).

Ce revers constitue un véritable coup d’arrêt pour le Cercle qui restait sur quatre victoires de rang en championnat. Les Brugeois n’avaient plus connu la défaite depuis le 18 décembre et un revers 3-2 à l’Union Saint-Gilloise.

De l’autre côté, Ostende a mis fin à une disette d’un peu plus d’un mois avec un dernier succès qui datait du 12 décembre sur la pelouse du Beerschot (0-2).