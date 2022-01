NFL: la légende Tom Brady va stopper sa carrière après 22 saisons

La star Tom Brady, sept fois vainqueur du Super Bowl et considéré comme le meilleur quarterback de l’histoire du football américain, va prendre sa retraite à 44 ans après 22 saisons en NFL, rapportent ce samedi plusieurs médias américains.

Tom Brady, qui avait été sacré champion l’an dernier avec Tampa Bay, après six sacres en 20 ans avec les New England Patriots, va raccrocher les crampons et remiser son casque, affirment ESPN et NFL Network.

Le joueur n’a pas encore officialisé sa décision.

Tom Brady a été désigné cinq fois MVP (meilleur joueur) du Super Bowl, trois fois de la saison régulière.

A la recherche d’une huitième bague - une deuxième avec les Buccaneers -, il a vu son rêve s’effondrer dimanche dernier lors de la défaite 30-27 face aux Rams de Los Angeles.