Mondiaux: un triplé belge chez les espoirs masculins

Triplé belge en espoirs hommes! Joran Wyseure a enlevé le titre de la catégorie dans les Mondiaux de cyclo-cross, ce samedi, sur le circuit de Fayetteville, devant Emiel Verstrynge et Thibau Nys.

Joran Wyseure s’est détaché dès le deuxième des sept tours du circuit rapide et sec, sous le soleil, pour s’imposer avec 13 secondes d’avance sur Emiel Verstrynge, parti en contre-attaque dans l’avant-dernier tour.

Le Belge, qui est âgé de 21 ans, a succédé au palmarès au Néerlandais Pim Ronhaar, huitième cette fois. Il court la saison hivernale pour le compte de l’équipe Tormans, tout comme Verstrynge.

La Belgique, qui domine le cyclo-cross, a placé six coureurs dans les dix premiers. Elle n’avait pas réalisé le triplé en espoirs depuis 2000.

Dans la course juniors femmes, la première au programme du jour, la Galloise Zoe Backstedt a effacé tout suspense dès la première moitié de course. Championne d’Europe en titre, la fille de l’ancien vainqueur de Paris-Roubaix Magnus Backstedt, a battu deux Néerlandaises, Leonie Bentveld, lauréate de la Coupe du monde dans cette catégorie d’âge, et Lauren Molengraaf.

Zoe Backstedt, qui est née le 24 septembre 2004, a gagné l’an passé le titre mondial sur route alors qu’elle était junior première année.