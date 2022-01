Le Beerschot arrache un point contre Zulte Waregem après avoir été mené de deux buts

Mené 1-3 à la pause, le Beerschot a arraché un point dans les arrêts de jeu en partageant 3-3 contre Zulte Waregem ce samedi dans le cadre de la 25e journée de championnat.

Le début de la rencontre était en faveur du Beerschot. Cette domination était concrétisée par le premier but de la saison d’Aspostolos Konstantopoulos. Le jeune attaquant grec, à la hauteur du petit rectangle, se trouvait au bon endroit pour prolonger un corner tiré à ras-de-sol et tromper Sammy Bossut du plat du pied (8e, 1-0).

Il ne se passait plus grand-chose dans la rencontre, jusqu’à l’égalisation de Zulte sur sa première véritable possibilité. À la suite d’un corner anversois, le Essevee récupérait le ballon et partait en contre. Servi par Jean-Luc Dompé, Dereck Kutesa se jouait de la défense anversoise avant de pénétrer dans le rectangle et placer hors de portée de Wouter Biebauw venu à sa rencontre (30e, 1-1). Le Suisse plantait là la troisième rose de sa saison.

Zulte allait beaucoup mieux dans la seconde moitié de la première mi-temps et, à la 38e minute, le ballon heurtait le bras de Pierre Bourdin après une tête de Zinho Gano. L’arbitre décidait de visionner les images et accordait un pénalty aux hommes de Timmy Simons. Gano ne se faisait pas prier et donnait l’avantage aux siens via son 12e but de la saison (42e, 1-2).

Dans les arrêts de jeu, bien servi dans le grand rectangle, Dion De Neve ponctuait une bonne remontée de terrain de Dion Cools en plaçant entre les jambes de Biebauw (45+1). Monté au jeu à la 26e pour Jelle Vossen, De Neve inscrivait son deuxième but en championnat et envoyait les siens au vestiaire avec deux buts d’avance.

Ilias Sebaoui a inscrit le dernier but de la rencontre. BELGA

Au cours d’une deuxième mi-temps beaucoup moins inspirée de la part des 22 acteurs, il fallait attendre l’heure de jeu avant de voir une première escarmouche. Gano remettait de la tête en retrait vers Ibrahima Seck qui propulsait le cuir loin dans les tribunes.

À la 67e minute, le Beerschot sortait de sa torpeur. Mohamed Halaimia débordait sur son flanc droit et rentrait dans le rectangle avant de centrer devant le but. La défense du Essevee, vigilante, envoyait le ballon en corner, qui ne donnait rien.

Six minutes plus tard, à peine monté au jeu, Ilias Sebaoui récupérait le cuir dans le milieu de terrain et filait vers le but de Zulte. Il servait Marius Noubissi dans le rectangle. Le dribble du Camerounais était contré et le ballon atterrissait dans les pieds de Lawrence Shankland qui trouvait le petit filet opposé de Sammy Bossut (73e, 2-3).

Une minute avant la fin du temps règlementaire, Monsieur Put décidait d’accorder un pénalty pour le Beerschot à la suite d’une faute de main. Très en vue depuis sa montée au jeu, Sebaoui se chargeait de rétablir l’égalité dans les toutes dernières minutes (90+2, 3-3).

Avec ce résultat, le Beerschot reste bon dernier avec 13 unités et compte neuf longueurs de retard sur Seraing, avant-dernier et barragiste, qui reçoit Eupen à 18h30. De son côté, Zulte Waregem, avec 25 points, passe devant Ostende et occupe le 15e rang.