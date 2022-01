Challenge de Majorque: Alejandro Valverde s’offre sa 132e victoire à 41 ans

Alejandro Valverde (Movistar) a remporté le Trofeo Pollença, quatrième course du Challenge de Majorque, sur 170 km entre Pollença et le Port d’Andratx ce samedi.

Un groupe de onze coureurs s’isolait en tête en début de course avec Ruben Apers et Kamiel Bonneu (Sport Vlaanderen-Baloise), Kasper Saver (Minverva), les Espagnols Xabier Isasa (Euskaltel), Mario Aparicio (Burgos-BH), Pablo Alonso (Electro Hiper Europa), Raul Rota (Manuela Fundacion) et les Italiens Samuele Rivi (Eolo-Kometa), Davide Gabburo et Samuele Zoccarato (Bardiani-CSF) et Christian Pase (Work Service).

Les hommes de tête étaient finalement repris un par un et le peloton était regroupé à 53 kilomètres de l’arrivée. À 10 kilomètres de l’arrivée, Matthew Holmes (Lotto Soudal) profitait d’un moment de flottement dans le peloton pour partir seul. Le Britannique était finalement repris à trois kilomètres.

Dans l’ascension finale du Port d’Andratx, Alejandro Valverde se montrait le plus rapide au sprint devant l’Américain Brandon McNulty (UAE Emirates) et le Russe Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe). Valverde, 41 ans et qui dispute sa dernière saison dans le peloton, remporte la 132e victoire de sa carrière chez les pros. Vendredi, il avait pris la 2e place du Trofeo Serra de Tramuntana derrière Tim Wellens.

Le Challenge de Majorque est composé de cinq courses d’un jour, indépendante les unes des autres, ce qui permet aux équipes engagées de changer leur composition. Le Trofeo Playa de Palma - Palma marquera la fin du Challenge ce dimanche.