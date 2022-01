Ashleigh Barty, lauréate de l’Open d’Australie: "J’ai de la chance de pouvoir ressentir ces émotions plusieurs fois"

Après Roland-Garros et Wimbledon, Ashleigh Barty a ajouté un troisième Grand Chelem à son palmarès en remportant ce samedi l’Open d’Australie.

"Je me rends compte à quel point j’ai de la chance de pouvoir ressentir ces émotions à plusieurs reprises parce que ça n’arrive pas à beaucoup de joueuses", a déclaré l’Australienne en conférence de presse après sa victoire sur l’Américaine Danielle Collins.

L’Australie attendait le sacre d’une joueuse locale depuis 44 ans et le succès de Chris O’Neil en 1978. La N°1 mondiale affirme que cela n’a pas ajouté de la pression sur ses épaules. "Il a toujours été question d’entrer sur le court et de faire de mon mieux", a-t-elle résumé. "Tout ça n’a aucun impact sur la façon dont je me fais plaisir à jouer au tennis, ni sur mon implication dans un match. Maintenant, avoir réalisé cette partie de mon rêve est fou. Mais c’est le résultat de tout ce que nous avons fait avec mon équipe et les gens qui m’entourent. Sans eux, je ne serais pas la moitié de la personne que je suis."

Dominatrice dans la première manche, Ashleigh Barty a été menée 5-1 dans le second set avant de renverser la situation. "Je me suis dit que pendant tout le tournoi j’avais réussi à annihiler même les demi-occasions de mes adversaires notamment en servant bien quand j’en avais le plus besoin", a-t-elle raconté. "Ce soir, je n’ai probablement pas servi au mieux et, contre une des meilleures retourneuses, c’est compliqué. Quand je me suis retrouvée menée 5-1, j’ai simplement voulu retrouver de l’agressivité, ajuster deux-trois petites choses tactiquement pour reprendre le dessus si on allait au troisième set. Le tennis est un sport amusant avec son système de points et les choses peuvent changer très vite parfois. En plus, je savais que le public adorerait si je parvenais à rester dans le match, et qu’il s’impliquerait."

Barty compte désormais une victoire dans des Majeurs sur trois surfaces, comme notamment Chris Evert, Martina Navratilova, Steffi Graf et Serena Williams. L’Australienne dit ressentir "beaucoup d’humilité" par rapport à ça. "En fait je ne me sens pas vraiment au même niveau que ces championnes. Je suis toujours en phase d’apprentissage intensif, d’affinement de mon jeu. J’essaye de m’améliorer tous les jours. Quand j’étais petite, mon coach m’avait fixé comme principal objectif de devenir une joueuse complète et d’avoir de bons résultats sur toutes les surfaces. Alors avoir remporté un titre du Grand Chelem sur chaque surface est dingue. Je n’aurais jamais imaginé que ça m’arriverait."