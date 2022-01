Georg Zimmermann prolonge jusqu’en 2024 avec Intermarché-Wanty Gobert

Georg Zimmermann a prolongé son contrat avec Intermarché-Wanty Gobert. Le cycliste allemand a paraphé un nouveau contrat courant jusqu’au terme de la saison 2024, a annoncé l’équipe WorldTour belge ce samedi.

Georg Zimmerman, 24 ans, était arrivé chez Intermarché-Wanty Gobert en 2021 en provenance de CCC qui avait alors mis un terme à ses activités. La saison dernière, il a remporté une étape du Tour de l’Ain, sa seule victoire chez les pros. Il avait également remporté le classement du meilleur jeune du Tour d’Allemagne où il s’était classé cinquième du général. Il avait aussi terminé huitième de l’étape du Tour de France à Libourne et troisième du championnat d’Allemagne sur route.

Le coureur allemand débutera sa saison dimanche sur le GP La Marseillaise. "Me voilà très heureux et motivé de démarrer 2022 avec une prolongation de contrat! Je crois qu’il n’existe que peu d’équipes où professionnalisme et environnement convivial sont aussi bien équilibrés", a-t-il réagi. "En ce qui me concerne, je veux répondre présent dès les premières courses car mon objectif est de gagner ma place au départ de mon deuxième Tour de France plus tard dans l’année. Remporter une étape sur l’un des trois grands tours avec Intermarché-Wanty-Gobert constitue mon rêve ultime."