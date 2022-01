Mauvais résultats et doigt d'honneur: le torchon brûle entre les joueurs et les supporters à Saint-Trond!

Après la défaite, une discussion houleuse a eu lieu entre les supporters et certains membres du club trudonnaire.

Ce vendredi, Saint-Trond a perdu peut-être bien plus qu'une rencontre face à Charleroi. En tout cas, le ressort entre les supporters et les joueurs semble s'être totalement brisé. Après la rencontre, Junior Plus et le Dennis Schmidt ont été vers les supporters afin d'échanger. Mais cela a mal tourné et le joueur a effectué des doigts d'honneur envers les supporters. Il faut dire que les fans ont plutôt tendance à huer qu'à supporter leur équipe fanion en ces temps de crise.

Pour éteindre cet incendie, Takayuki Tateishi, le patron du club, a dû prendre la parole dans un communiqué. "Nous comprenons le motif, mais nous n'approuvons certainement pas la manière dont ils l'ont fait (NDLR Le joueur et le membre du staff)", commence-t-il. "Je voudrais m'excuser au nom du club", poursuit le président. "La confrontation était regrettable. "Nous avons parlé avec eux. En raison des matchs à enjeux, de la défaite et des huées qu'ils ont subies, ils ont réagi sous le coup de l'émotion. Mais je sais qu'ils n'ont que du respect pour le club. Ils s'excusent auprès des supporters de STVV pour leur comportement. Avec de bons et de mauvais résultats: nous comptons les uns sur les autres. Il n'y a qu'un seul chemin à partir d'ici et c'est d'avancer ensemble", a-t-il conclu.