Charleroi avec Nkuba et Zorgane face à Saint-Trond, Heymans sur le banc (DIRECT, 0-0)

Les Carolos sont dans le creux de la vague depuis quelques semaines.

Avec un bilan de deux points sur neuf depuis la reprise, Charleroi est clairement dans le dur en ce début d'année. Au Stayen, les hommes d'Edward Still affronteront Saint-Trond qui, avec un 4 sur 6, revient petit à petit dans le coup après un mois de décembre compliqué. D'autant que les Canaris pourront compter sur leurs supporters, à nouveau autorisés à entrer dans les stades à partir de ce vendredi.

Pour cette rencontre, Still ne peut pas encore compter sur Koffi, toujours à la CAN, de même que Gholizadeh qui est avec son équipe natioanle. En revanche, le nouveau venu Daan Heymans est déjà qualifié ce vendredi soir. Le Belge débute sur le banc, alors que Nkuba et Zorgane sont alignés, d'autant qu'Ilaimaharitra est suspendu. En défense, Knezevic reprend sa place.

À Saint-Trond, Hollerbach reconduit quasiment le même onze qui a solidement tenu l'Antwerp en échec cette semaine, à l'exception de Pius qui remplace Teixeira.

Les compos:

Saint-Trond : Russo, Hashioka, Leistner, Pius, Cacace, Bauer, Lavalée, Brüls, Reitz, Hara, Hayashi

Charleroi : Kamara, Van Cleemput, Knezevic, Bessilé, Ozornwafor, Nkuba, Morioka, Kayembe, Zorgane, Zaroury, Bayo

Suivez la rencontre en direct commenté: