Déverrouiller son iPhone avec Face ID tout en portant un masque sera désormais possible

Il sera désormais possible pour un utilisateur d’iPhone de déverrouiller son téléphone avec la reconnaissance faciale, tout en portant un masque. Apple a souhaité s’adapter à la vie quotidienne sous l’ère du coronavirus.

La reconnaissance faciale. Une façon facile et rapide de déverrouiller votre téléphone. Il suffit de montrer votre visage… et le tour est joué! Mais depuis la pandémie de coronavirus, le masque est apparu dans notre vie quotidienne. Un élément qui déboussole plus d’un téléphone.

Apple a donc souhaité s’adapter à cette nouvelle vie. Une nouvelle option sera bientôt disponible sur les iPhone de la firme américaine. La reconnaissance faciale marchera sur un iPhone, même si l’on porte un masque!

Cette fonctionnalité est possible avec la version iOS 15.4, disponible en version bêta depuis le 27 janvier, selon Numerama. Une option disponible dans les réglages permet désormais d’"utiliser Face ID avec un masque". Un déverrouillage qui devrait fonctionner avec n’importe quel masque.

Comment cela est-il possible? Apple a indiqué que leurs célèbres smartphones auront désormais la capacité de reconnaître "les traits uniques du contour des yeux" pour authentifier l’utilisateur.

Certainement plus pratique, cette nouvelle fonctionnalité est toutefois moins sécurisée, Face ID étant "plus précis" lorsqu’il est configuré pour la reconnaissance du visage complet.