Lutte contre les coulées de boue: travaux prévus dans dix communes

La Province va subventionner dix projets communaux dans le cadre de la lutte contre les inondations. Pour un montant de 180 000€.

Depuis 2013, la Province du Brabant wallon a fait de la lutte contre les inondations une de ses priorités. Parmi ses actions, l’appel à projets de lutte contre les coulées boueuses rencontre un franc succès.

En 2021, dix Communes ont proposé des aménagements qui seront financés en majeure partie par la Province.

Ces dernières années, de nombreux aménagements ont été subventionnés par le Brabant wallon, tels que la mise en place de 14 km de fascines (fagots de paille ou de branches qui freinent le ruissellement), bandes enherbées, grilles filtrantes, zones d’immersion…

Le règlement provincial adopté en 2013 stipule que la subvention octroyée pour un projet communal de lutte contre les coulées de boue peut s’élever à 80 % du montant total des travaux ou d’acquisition de matériel, avec un montant maximum de 20 000€ par commune et par an.

Si le projet revêt un caractère supra-communal, ce taux peut s’élever à 90 % et le montant à 25 000€.

Les dix projets proposés en 2021 et qui seront financés par la Province pour un montant total de plus de 180 000€ sont les suivants…

Beauvechain. Aménagements concertés du site d’intérêt Giser (Gestion intégrée sol – érosion – ruissellement, service de conseil et d’appui du Service public de Wallonie). Mise en place de fascines aux plaines agricoles du Stocquoy et de la Misère.

Chastre. Remplacement de fascines au Bois des Pauvres et au Try des Rudes et création de fascines rue d’Hévillers.

Chaumont-Gistoux. Réalisation de fossé à redents et d’une butte à l’arrière des habitations boulevard du Centenaire et réalisation de deux buttes/barrages rue de l’École.

Genappe. Entretien des ouvrages de lutte contre les inondations (curage de fossés, réparation de fascines…).

Hélécine. Construction d’une grille avaloir dans la rue d’Ardevoor/chemin de Racour.

La Hulpe. Réfection de la voirie et pose d’avaloirs au clos de Nysdam.

Jodoigne. Étude de pérennisation des bassins d’orage créés dans l’urgence en 2011 et aménagement des abords sur quatre sites: rue de Mébroux, rue de Chebais (avant et après le cimetière) et rue Fond Del Mé.

Orp-Jauche. Entretien et installation de fascines en divers endroits.

Tubize. Réaménagement du fossé drainant existant et prolongement de celui-ci; pose d’un caniveau avec grille à hauteur du carrefour de la rue Radoux; réalisation d’un fossé trapézoïdal drainant rue Champ de la Haie.

Villers-la-Ville. Aménagement de deux grilles transversales et d’une chambre de chute à Tilly pour récupérer les eaux d’un champ et les ramener vers l’égouttage.

La Province rappelle qu’outre cette aide aux Communes, sa politique de lutte contre les inondations comprend l’entretien des cours d’eau de 2e catégorie, la création et l’entretien de bassins d’orage (la Province en gère actuellement 16) et la création d’une plateforme d’échanges et d’expertise en matière de gestion des risques d’inondation.