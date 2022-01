Arnold Schwarzenegger va-t-il bientôt incarner "Zeus" au cinéma? Cette affiche sème le doute

Arnold Schwarzenegger a partagé une affiche le mettant en scène en Zeus, le dieu de la mythologie grecque, sur son compte Twitter. Si certains fans espèrent le voir prochainement à l’affiche d’un nouveau film, d’autres y voient une annonce pour un spot publicitaire lors du Superbowl. À vos paris….

Arnold Schwarzenegger a récemment posté une affiche bien mystérieuse sur son compte Twitter. On peut y apercevoir l’acteur américain de 74 ans prenant la pose, en armure, dans le rôle de Zeus, le dieu de la mythologie grecque. La publication est simplement commentée d’un "Arrive en février 2022".

Il n’en fallait pas plus pour affoler la toile! En quelques heures, la publication a été "likée" plus de 100.000 fois et largement commentée. Certains fans espèrent y voir le signe de la sortie prochaine d’une nouvelle superproduction américaine dont la star de Terminator serait le héros.

Pub pour le superbowl?

Sans vouloir casser l’espoir des fans, la piste d’un film sur Zeus avec "Schwarzy" en acteur principal est peu probable. La sortie étant prévue en février, des informations sur cette production auraient déjà fuité. Aucun film "Zeus" n’est d’ailleurs prévu pour 2022 dans la base de données en ligne sur le cinéma mondial.

Serait-ce alors autre chose? D’autres personnes voient en cette affiche une annonce pour un spot télévisé publicitaire qui sera diffusé lors du Superbowl, la finale du championnat américain de football américain, prévu le 13 février prochain.

Futur film ou Superbowl, encore un peu de patience avant de connaître la réponse à cette énigme…