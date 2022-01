Union Namur: Olejede pour remplacer Senakuku

Olejede (à dr.) a joué notamment à Schaerbeek et au BX Brussels avant d’évoluer avec l’ «armada bruxelloise» de Durbuy cette saison. ©Sterpigny

UR Namur – PAC Buzet (s. 20 h)

Pour tous les footballeurs, cette trêve prolongée de la compétition commençait à devenir un peu trop longue. Heureusement, l’attente prendra fin ce samedi. "Nous sommes toujours restés en mouvement, tant par des joutes amicales que des entraînements (3 cette semaine) mais, la reprise du championnat, c’est vraiment autre chose, se réjouit, soulagé, le mentor des Merles, Olivier Defresne. Ce sera spécial pour tout le monde. Nous devons recommencer par un succès à domicile." Le T1 mosan espère avoir un terrain pas trop gras. "De toute façon, les gars doivent faire le taf". Pour composer son groupe, Olivier Defresne aura l’embarras du choix. Seul Detienne est encore indisponible sur blessure. "Pour encore deux semaines", estime le technicien des Merles. La concentration et une certaine méfiance seront de mise. "Les Carolos se battent pour le maintien", prévient notre interlocuteur.

Olejede arrive

Les trois points seront l’objectif unique des Merles, même si certains amis se retrouveront de part et d’autre. "Je vais croiser Roch Gérard que j’ai eu comme coach à Ciney ainsi que Martin Hellas avec qui j’ai évolué un an… à Namur. Mais aussi Lucas Bonomini, avec qui nous formions un bon duo durant trois ans à Aische", se souvient Souhail Samouti. Ces considérations amicales seront remisées au placard durant les 90 minutes de ce duel. Le médian namurois espère retrouver la même motivation dans les rangs des Merles que celle aperçue avant la trêve. "Nous avons notre première place à défendre. Qui ne serait pas motivé?", s’interroge-t-il. "Tout autre résultat qu’une victoire serait un échec", appuie au final Olivier Defresne, qui espère aussi avoir le dernier mot samedi soir.

Après le départ de Erwin Senakuku pour Stockay, la direction et le staff ont souhaité réagir rapidement afin de trouver un nouvel élément offensif de qualité. Ils ont transféré ce vendredi Michael Segun Olojede. Ce Nigérian de 28 ans (ex-Schaerbeek et BX Brussels) a la double nationalité et était actif à Durbuy (dernier en D2 ACFF) cette saison avec 5 buts à son actif en 14 matchs. Il ne devrait pas être qualifié samedi soir.