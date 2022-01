Pas encore de feu vert à un booster pour les adolescents en Belgique: voici ce qu’il faut savoir à ce stade

Pass vaccinal: mode l’emploi

En France, le "pass vaccinal" est d’application à partir de 16 ans. Pour l’avoir, il faut disposer soit d’un certificat de vaccination (dose de rappel comprise à partir de 18 ans et 1 mois, dans un délai qui, dès le 15 février, sera porté à 4 mois, au lieu de 7, après la deuxième dose), soit d’un certificat de rétablissement de plus de 11 jours et moins de six mois, soit d’un certificat de contre-indication à la vaccination. Entre 12 et 15 ans, c’est toujours le "pass sanitaire activités" qui s’applique. Il inclut la possibilité supplémentaire de présenter la preuve d’un test négatif de moins de 24 h.