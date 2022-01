Vresse-sur-Semois: de plus en plus de ménages en difficulté

Le CPAS s’efforce de maintenir tous les services en place afin de répondre au mieux aux besoins croissants des citoyens.

Isabelle Maroit, présidente du CPAS, a présenté le budget 2022 du conseil de l’action sociale ainsi que sa note de politique générale. À l’ordinaire, recettes et dépenses s’équilibrent à un montant de 1 661 260€. Les recettes de transfert représentent 87% du total des recettes. La participation communale est de 675 000€. "On est vraiment dépendant des dotations et subsides, la marge de manœuvre est faible", dit la présidente.

À l’extraordinaire, le budget s’équilibre à 74 500€. "Malgré la pandémie qui s’est éternisée en 2021, le CPAS a réussi à faire face à l’ensemble de ses responsabilités puisque tous les services à la population ont été maintenus, grâce entre autres à la mobilisation du personnel", dit encore la présidente.

Si tous les services à la population ont été maintenus, certains ont souffert de la pandémie, avec des périodes de fermeture pour le magasin Ici et Ailleurs, une augmentation de la demande au sein du service de remédiation scolaire, etc. Les recettes engendrées par les différents services ont été moindres en 2021. Le CPAS est donc contraint de s’occuper de plus en plus de personnes avec de moins en moins de moyens.

"Notre objectif en 2022 sera de poursuivre dans la logique que notre conseil s’est donné, de dynamiser autant que possible les divers services de proximité mais en restant attentifs à toutes les opportunités de subsides potentiels et d’économies de fonctionnement réalisables, afin de les pérenniser". Rappelons que ces services permettent le maintien à domicile de bon nombre de citoyens et plus particulièrement des aînés.

À noter que les conseillers du CPAS se sont montrés impliqués dans leur mission avec un taux de participation à chaque réunion qui frôle les 80 %.

Fleurissement des villages

La conseillère Véronique Liégeois-Soenen, responsable du fleurissement des villages, a présenté la troisième phase, concernant les villages de Chairière, Membre, Orchimont et Nafraiture. Un montant de près de 25 000€ est prévu pour acheter les diverses jardinières et vasques nécessaires pour mettre en valeur notamment les lavoirs, les fontaines, les cimetières, les églises, etc.

David Duruisseau, conseiller de la minorité, a souligné le travail de Véronique. Il espère que ces efforts de fleurissement continueront et que les citoyens feront de même pour donner une plus value à tous les villages. Le conseiller André Robinet a souhaité que le fleurissement s’élargisse aussi aux séchoirs à tabac.

Le bourgmestre Arnaud Allard a remercié la minorité pour son esprit constructif. En effet, au départ, la minorité était plutôt réticente au projet, en raison du budget.

Qualité de vie: les citoyens consultés Dans le cadre de l’élaboration de son nouveau Programme communal de développement rural (PCDR), la Commune organise plusieurs réunions de consultation citoyenne dans les villages. Les habitants sont invités à s’exprimer sur leur commune, leur village et à réfléchir à des actions visant à améliorer la qualité de vie. Ces réunions seront animées par Juliette Maquet et Bruno Echterbille, agents de développement de la Fondation Rurale de Wallonie. "Il suffit d’habiter la commune et d’avoir envie de s’informer et de partager des idées pour améliorer votre quotidien et celui de vos proches sur votre lieu-dit" peut-on lire dans l’invitation adressée aux citoyens. Le tour des villages a commencé ce mardi par Alle-sur-Semois et Mouzaive. Les prochains rendez-vous sont le 1er février à la salle de l’école de Bohan, le 3 février à la salle de l’école de Chairière, le 8 février à la salle de l’école de Laforêt, le 10 février dans l’ancienne école de Membre, le 15 février à la salle de village de Nafraiture, le 17 février à la salle de village d’Orchimont, le 22 février à la salle de l’école de Pussemange, le 8 mars à la salle de village de Sugny et le 10 mars à la salle du conseil communal de Vresse. Toutes les réunions débutent à 20 h. Arnaud Allard (061 21 04 38, arnaud.allard@vresse-sur-semois.be), Juliette Maquet (063 45 03 03,j.maquet@frw.be)