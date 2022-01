Farid répond à votre question météo: fortes rafales, giboulées et retour de la neige (vidéo)

La question du jour à Farid est celle de Romain de Jamiolle (Namur): "Salut Farid, dis-moi qu’on aura droit à un peu de neige ces prochains jours ou début février sur le sud du pays. Tu penses qu’il y a un espoir cette semaine? Merci d’avance!"

Salut Romain, malheureusement les nouvelles ne sont pas très hivernales pour début février avec la mise en place d’un flux d’ouest assez frais mais pas assez pour la moyenne Belgique. Cependant, cela va bouger lundi avec le creusement d’une dépression et l’arrivée d’air polaire maritime. Une zone de pluie dès le matin et probablement un peu de neige sur les sommets ardennais.

Ensuite un fort régime d’averses prendre le relais avec des giboulées jusqu’en plaine (tenue temporaire possible > 200 m) et 1 à 5 cm d’une neige mouillée possible dès 450 M d’altitude.

Sur les hautes Fagnes et les cantons de l’est, on pourrait atteindre 5 à 10 cm fin de journée au gré des averses et attention aux fortes rafales (55 à 70 km/h).

Et ailleurs sur le pays?

Nous serons influencés par une dépression assez creuse passant loin du pays mais ça sera suffisant pour nous donner pas mal de vent. En matinée, on retrouvera un ciel classique bien gris et quelques bruines très localisées plus insistantes sur l’Ardenne. Le vent sera assez fort avec des pointes à 55 voire 65 km/h sur le littoral atténuant la sensation de douceur.

Pourtant, ça montera vite l’après-midi dans cet air océanique avec 9 à 11°C en plaine toujours sous ces nuages bien compacts mais rarement porteurs de pluie. Toujours ces rafales de 50 à 65 km/h puis finalement l’arrivée de pluies plus insistantes en fin d’après-midi. Il s’agira du front froid arrosant en début de soirée le centre avec même quelques litres sur le relief ardennais. Coup de grâce pour la neige malheureusement qui ne résistera plus même sur les sommets… Belles éclaircies de retour pour ce dimanche.