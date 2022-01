Gembloux: un nouveau visage au conseil communal et un autre pour la ville

Il était question de visages ce mercredi. Des nouveaux visages autour de la table et pour le centre-ville ainsi que le visage humain du CPAS.

Retour en présentiel au Foyer Communal pour les conseillers gembloutois avec, sur la table de cette séance, des dossiers chauds comme le budget 2022 du CPAS, des mesures de prévention en cas d’inondation ou la redynamisation urbaine. Une séance marquée d’emblée par la prestation de serment de Benjamin Berger venu remplacer Philippe Crevecœur dans les rangs du mouvement Bailli.

Un conseiller sortant qui n’a pas pu être présent et dont l’action au service de sa commune fut unanimement soulignée. "D’une part via sa profession qui l’a amené à apprendre à nager à plusieurs générations de Gembloutois mais aussi via son état d’esprit sans cesse tourné vers la recherche de solutions au cœur des débats" a souligné le bourgmestre.

Son successeur sur les bancs de la majorité, Benjamin Berger, a donc eu droit à son baptême du feu. Ce dernier siégera également au sein du conseil de police pour le reste de la mandature.

Les responsabilités en question

Une fois ces formalités effectuées, les débats ont pu débuter par le dossier des fascines de paille disposées en prévention des inondations à travers l’entité. Les conventions liant les riverains, les agriculteurs et la commune étaient soumises à approbation. La question de la responsabilité en cas d’inefficacité du système faute d’entretien à été posée par Jérôme Haubruge du groupe MR. Il en fut de même sur la question du retrait du dispositif au final à charge de la Ville.

Un dispositif qui, comme l’a précisé le bourgmestre est placé par la Ville. C’est elle logiquement qui en assumera également le retrait le moment venu. Quant à la question des responsabilités de l’entretien du dispositif la Ville soutient que la convention permet une parfaite balance entre les signataires. Le groupe MR s’est abstenu de voter ces conventions et le conseiller Jérôme Haubruge a voté contre la convention liant les exploitants agricoles à la ville sur base de cette question de responsabilité en cas de sinistre.

Dans le même temps, plus globalement, se pose la question d’un soutien financier aux sinistrés des inondations de juillet afin de les soutenir dans des travaux d’aménagements préventifs. L’engagement d’un agent communal spécialisé sur cette problématique viendra compléter le dispositif afin de prévenir les risques d’inondations.

Un centre plus attractif

Cap ensuite sur le point porté par l’échevin du patrimoine Emmanuel Delsaute, celui de la redynamisation urbaine du centre ancien. Lancé en 2013. Ce travail d’envergure va connaître des avancées significatives dans le courant de l’année. A commencer par l’ambitieux projet d’aménagement de la Place de l’Orneau. Le groupe Défi rappelant la question du parking qui s’en trouvera diminué à cet endroit tandis que l’échevin du patrimoine rappelait quant à lui y voir l’occasion d’enfin voir Gembloux dotée d’une véritable place publique. Mais c’est l’aménagement de l’îlot Notre-Dame qui retenait l’attention. La Ville va donc réceptionner des subsides régionaux en vue d’acquérir et de valoriser les immeubles de ce périmètre urbain à redynamiser. Un périmètre pour lequel un droit de préemption a été défini par les autorités communales. Ce droit a déjà été activé une première fois pour l’acquisition d’un bâtiment de la rue Léopold. "Cela fait beaucoup d’acquisition" concède le bourgmestre "Mais c’est bien nécessaire pour avoir la main et maîtriser cette revalorisation." 2022 s’annonce comme une année charnière pour redonner au centre urbain un visage plus dynamique, plus vivant et donc plus attrayant.