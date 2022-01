Météo: alerte jaune au brouillard dans 3 provinces wallonnes ce vendredi soir et samedi

Attention si vous prenez la route vendredi soir et samedi: l’IRM émet une alerte jaune au brouillard sur les provinces de Namur, Liège et Luxembourg.

Durant la nuit de vendredi à samedi ainsi que ce samedi, la visibilité sera souvent réduite par les nuages bas sur le Condroz, l’Ardenne et la Lorraine belge. Elle sera inférieure à 500 m en beaucoup d’endroits, et pourrait même localement être limitée à moins de 200 m.

L’Institut Royal Météorologique a donc émis une alerte jaune au brouillard pour les provinces de Namur, Liège et Luxembourg de ce vendredi 18h jusqu’à dimanche 1h.

IRM

Quelle météo pour les 4 prochains jours?

Samedi: le temps restera généralement gris avec parfois quelques bruines. Au sud du sillon Sambre et Meuse, les précipitations seront plus fréquentes. La visibilité restera limitée en Ardenne ainsi qu’en Lorraine belge. L’après-midi, quelques timides éclaircies seront possibles à la côte et sur l’extrême ouest du pays. Il fera très doux pour la saison avec des maxima de 6 à 9 degrés sur les reliefs de l’Ardenne, autour de 10 ou 11 degrés dans le centre, et autour de 11 oui 12 degrés sur l’ouest. Le vent sera modéré à assez fort, et assez à fort à fort à la côte, de secteur ouest à sud-ouest, avec des rafales de 50 à 60 km/h.

Dimanche: la journée débutera avec de larges éclaircies sur la plupart des régions. Ensuite, le ciel deviendra plus changeant mais le temps restera sec. A la côte, les conditions resteront généralement ensoleillées. Les maxima se situeront entre 2 et 5 degrés en Hautes-Fagnes, et autour de 7 ou 8 degrés ailleurs. Le vent sera d’abord faible et, plus tard, souvent modéré de secteur nord-ouest; il reviendra au secteur sud-ouest l’après-midi.

Lundi: une perturbation traversera rapidement notre pays et quittera ensuite celui-ci par l’est; elle donnera temporairement lieu à de la pluie en Basse et Moyenne Belgique, et à un peu de neige (fondante) en Haute Belgique. Le temps deviendra ensuite généralement sec avec des éclaircies sur l’ouest du pays. Sur l’est, les nuages resteront dominants et seront encore à l’origine d’averses, à caractère hivernal sur les hauteurs. Les maxima seront compris entre 2 degrés sur les sommets de l’Ardenne et 8 degrés au littoral. Le vent, de secteur ouest à nord-ouest, sera assez fort à parfois fort dans l’intérieur des terres, avec des rafales jusqu’à 70 km/h; à la côte, il sera souvent très fort avec des rafales pouvant atteindre jusqu’à 90 km/h. En fin d’après-midi, il diminuera graduellement en intensité.

Mardi: une nouvelle perturbation traversera notre pays. Le ciel sera alors souvent très nuageux avec des pluies en Basse et Moyenne Belgique, et des précipitations d’abord à caractère hivernal en Haute Belgique. Les maxima se situeront entre 3 degrés en Hautes-Fagnes et 10 degrés sur l’ouest et le centre du territoire. Le vent sera modéré à assez fort, et à la côte parfois fort, de secteur sud-ouest, avec des rafales jusqu’à 70 km/h; il virera ensuite au secteur ouest.