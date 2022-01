Geoffrey Quittelier, la nature au bout de l’objectif (photos et vidéos)

Avec, pour seule arme, un appareil photo, Geoffrey Quittelier traque les animaux "sauvages" dans les jardins et forêts ainsi que dans sa campagne brunehautoise. À la clé: de jolis clichés qui devraient faire l’objet d’une expo au printemps.

Professeur de français-morale à l’Ipes-Tournai, mais aussi amoureux inconditionnel de nature, Geoffrey Quittelier, de Rongy, s’est pris de passion pour la photo (et la vidéo) animalière il y a environ deux ans.

En regardant certaines photos réalisées par Geoffrey, l’on se demande qui observe l’autre , entre ce Martin-pêcheur photographié à Hollain et Geoffrey de l’autre côté de l’objectif... Quit Photography Nature

Depuis, son équipement de randonneur comprend, en plus d’une paire de jumelles, un appareil photo avec lequel il immortalise les animaux - à plumes ou à poils - qu’il croise en chemin ou aperçoit dans les airs.

Cela, pas vraiment par hasard, car certains de ses clichés exigent au préalable de très longues heures d’observation. Il faut savoir prendre le temps (d’observer) et ne pas brûler les étapes, nous explique le photographe. Des qualités qui lui ont permis de réaliser ce superbe cliché de vanneau huppé près de la pierre Brunehaut. Quit Photography Nature

Il lui arrive aussi d’immortaliser des instants magiques en vidéo, notamment ceux que lui offre un couple de chouettes avec lequel il a développé une étonnante proximité.

C’est d’ailleurs pour mieux les observer, mais aussi dans le but de favoriser leurs reproduction et protection qu’il place lui-même des nichoirs à l’intention de ces sympathiques rapaces. Geoffrey éprouve une réelle passion pour «ses» chouettes pour lesquelles il a placé 16 nichoirs. Avec l’espoir de pouvoir suivre une nouvelle nichée cet été. Un cliché de l’une de ses protégées fait la une du dernier bulletin communal de Brunehaut. Quit Photography Nature

"Sur 16 nichoirs placés, 9 chouettes baguées dans 2 nichoirs occupés la saison dernière et j’espère au moins autant cette année", nous a-t-il confié.

Des instants magiques gravés dans la mémoire

Quand il évoque les rencontres qu’il effectue principalement dans sa région de Brunehaut, Geoffrey se veut d’un enthousiasme communicatif:

"Un matin, j’avais décidé d’aller observer une buse variable particulièrement belle, pas très loin de chez moi, explique-t-il, je me suis donc mis à l’affût, relativement bien camouflé et j’ai attendu pendant 1 h.

Je n’ai rien vu, par contre j’entendais les cris et les coups de fusil de la chasse qui se déroulait à un bon km de là.

J’étais sur le point de partir quand j’ai vu arriver quelque chose au loin, et quelle surprise de découvrir, dans mes jumelles, qu’il s’agissait d’un renard en fuite. Une rencontre fortuite et... magique. Quit Photography Nature

Et là je me suis dit, pourvu qu’il vienne vers moi et Bingo, il a couru vers moi…

je ne vous raconte pas la montée d’adrénaline.

Il a ensuite marqué un temps d’arrêt à 30 m pour me fixer, nos regards se sont croisés. C’est là qu’il a dû comprendre que je ne lui voulais aucun mal car il a continué sa fuite à toute allure au travers des champs et prairies opposées.

J’étais sous le coup de l’émotion quand je me suis enfin retourné, et à ce moment précis, j’ai remarqué que la magnifique buse variable, mon objectif initial, était posée juste là à 15 m à peine de moi, nous avons dû assister à la même scène tous les deux, je l’ai photographiée et elle s’est envolée au-dessus des arbres.

Ce sont ces moments magiques qui font que je suis passionné de nature et de photographie animalière…"

Une expo en préparation pour le printemps prochain

Quand on lui demande d’évoquer certaines anecdotes liées à la pratique de cette passion, le jeune homme en a engrangé tellement qu’il lui est difficile de ne se limiter qu’à quelques-unes. Le choix s’avérera difficile lorsqu’il s’agira de décider ce qui ira - ou pas - dans l’expo ou dans le livre… Quit Photography Nature

"Il y a tellement de moments magique, nous dit-il, comme, par exemple, ce Martin-pêcheur qui est venu se poser à 2 m de moi car je ne bougeais plus depuis un long moment et l’on s’est ainsi observés mutuellement pendant une dizaine de secondes, ou encore cet épervier qui a failli me rentrer dedans, et que j’ai esquivé en passant à peine à 50 cm de moi en pleine forêt alors qu’il pourchassait sa proie…

je n’ai pas besoin de photos pour que cette rencontre reste gravée à jamais dans ma mémoire..." Geoffrey réalise la plupart de ses clichés (environ 90%) autour de chez lui, dans la région de Brunehaut. Mais il lui arrive aussi d’aller apprécier la nature un peu plus loin, comme ici en forêt de Mormal, à environ 45 km de chez lui, où il a eu la chance de faire cette rencontre envoûtante avec le roi de la forêt. Il s’en souviendra car, pour réaliser ce cliché, il aura passé toute la nuit dans sa voiture par des températures qui lui laissent des souvenirs glacés… Quit Photography Nature

Ces instants complices, Geoffrey n’hésite pas à les partager avec ceux et celles qui le souhaitent sur sa page Facebook "Quit Photography Nature", suivie par près de 5000 passionnés de nature. Il prépare également une sélection d’une cinquantaine de photographies - un choix difficile - qui seront présentées au public lors d’une exposition qui devrait se tenir au printemps prochain à la bibliothèque communale de Bléharies. Inutile de vous expliquer pourquoi l’on use du conditionnel en évoquant ce type d’événement dont l’organisation sera bien évidemment tributaire des conditions sanitaires du moment. Mais le photographe caresse aussi d’autres rêves et d’autres projets;

"J’aimerais un jour pouvoir réaliser un documentaire sur les chevêches D’Athéna et pourquoi pas un livre... ", nous confie-t-il.

S’il concrétise ce dernier vœu, il lui faudra nécessairement faire une sélection parmi plus de 5000 prises de vue (sans compter les vidéos) diffusées sur sa page Facebook depuis le lancement de cette dernière, il y a environ un an et demi. Sans compter les précédentes qu’il partageait alors sur des groupes locaux comme "Bienvenue à Brunehaut", par exemple.

Le choix s’avérera particulièrement difficile dans la mesure où chacune de ses photos mériterait une place dans cet ouvrage que ceux et celles qui suivent ses différentes rencontres, attendent. Avec impatience.