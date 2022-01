Ukraine: USA et UE collaborent à des volumes supplémentaires de gaz pour l’Europe

Le président des États-Unis, Joe Biden, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont appelé vendredi tous les principaux pays producteurs d’énergie à les rejoindre pour fournir à l’Europe des volumes supplémentaires de gaz naturel. Ils planifient à ce titre des mesures d’urgence.

"Les États-Unis et l’UE œuvrent conjointement à l’approvisionnement continu, suffisant et en temps utile de l’UE en gaz naturel provenant de diverses sources à travers le monde afin d’éviter les chocs d’approvisionnement, y compris ceux qui pourraient résulter d’une nouvelle invasion russe de l’Ukraine", ont-ils écrit dans une déclaration commune.

"Nous collaborons avec les gouvernements et les acteurs du marché pour fournir à l’Europe des volumes supplémentaires de gaz naturel provenant de diverses sources à travers le monde", ajoutent-ils.

La Russie, acteur clé sur le gaz

Moscou est à l’origine de plus de 40% des importations européennes de gaz, et un tarissement, du fait de sanctions occidentales ou de mesures de rétorsions russes, risquerait d’alourdir un peu plus la facture d’énergie de millions de ménages.

Toutefois, ce sont les États-Unis qui sont le plus grand fournisseur de gaz naturel liquéfié (GNL) de l’UE, soulignent l’Allemande et l’Américain. UE et USA s’engagent, dans leur déclaration, à intensifier leur coopération pour la sécurité d’approvisionnement et à œuvrer à un approvisionnement énergétique "fiable et abordable" pour les citoyens et les entreprises de l’UE et de son voisinage. Avec les États membres de l’UE, ils travaillent aussi à la planification de mesures d’urgence et au rôle que le stockage peut prendre dans la sécurité d’approvisionnement. Une nouvelle session du Conseil de l’énergie UE-États-Unis se tiendra le 7 février.