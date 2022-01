Slimane, "à la fois heureux et triste", annonce être devenu papa d’une petite fille née prématurément

Carnet rose chez les people. Slimane est devenu papa d’une petite fille née prématurément. "À la fois heureux et triste", le chanteur de 32 ans a fait l’annonce sur Instagram.

C’est via une publication Instagram que Slimane a annoncé la bonne nouvelle à ses fans: le chanteur français de 32 ans est devenu papa d’une petite fille née deux mois à l’avance. "Je suis à la fois très heureux de vous annoncer ce que je vais vous annoncer, parce que je vis le plus beau moment de ma vie. Et à la fois je suis très triste, parce que je ne pensais pas vous l’annoncer comme ça. Je suis devenu papa d’une petite fille incroyable, un petit ange, qui est née deux mois pratiquement à l’avance et qui est à l’hôpital depuis un mois", a-t-il déclaré avec émotion.

Une situation encore difficile à gérer pour le jeune papa. "Ça fait un mois que je m’inquiète pour elle, qu’elle a du mal à respirer parfois, qu’elle a du mal à se nourrir aussi. Ça fait un mois que je prie tous les jours pour qu’elle aille mieux et pour que je puisse vite la présenter à tous les gens qui l’aiment déjà, ma famille, mes amis…"

Éviter qu’on ne lui vole cet instant

Seule ombre au tableau de ce nouveau bonheur: l’annonce en elle-même. Si Slimane a décidé de révéler le secret maintenant, c’est pour éviter qu’un magazine people ne lui vole ce moment de partage. "J’ai appris qu’on allait me voler ce moment et ça je pouvais pas laisser faire. J’hallucine encore et toujours à quel point certaines personnes peuvent être sans cœur, peuvent ne pas se mettre à la place des autres, peuvent enlever les plus beaux bonheurs de la vie", a-t-il témoigné, précisant qu’il aurait souhaité attendre que son bébé aille mieux pour pouvoir partager la nouvelle.

L’orage n’a toutefois pas duré trop longtemps pour l’artiste, qui s’est réjoui de l’amélioration de l’état de santé de sa petite fille. "Elle va bien, elle va mieux", a-t-il confié.

Slimane a ensuite partagé un tendre cliché avec sa fille.