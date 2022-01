Covid: "Les médias ont présenté une image variée de la réalité sociale durant la pandémie"

Les médias d’information en Flandre ont présenté une image variée et multidisciplinaire de la réalité sociale en période de pandémie. Ils ont généralement fait du "bon à très bon travail" dans ce contexte de crise, estime l’Association flamande des journalistes (VVJ) vendredi.

Les médias flamands ont fait l’objet de nombreuses critiques ces derniers mois au sujet de leurs reportages sur la crise sanitaire, propos auxquels ils ont décidé de répondre vendredi dans une note de cinq pages, via la VVJ.

Récemment, un collectif composé de plus d’une centaine de personnes a dénoncé, dans son "Manifeste d’hiver", la "présumée mauvaise qualité des reportages sur le coronavirus, qui sont trop axés sur la virologie médicale et trop favorables au gouvernement".

«Les médias n’ont pas suffisamment fait leur travail? Affirmation gratuite et nullement étayée»

Le "Manifeste d’hiver" du 30 décembre 2021 semble éviter le piège de la généralisation, car il précise que "certains journalistes et médias" méritent des éloges pour leur approche de la pandémie. "Néanmoins, les signataires retombent dans une généralisation aveugle lorsqu’ils disent que les médias ‘en général’ n’ont pas suffisamment fait leur travail", estime Pol Deltour, secrétaire national de la VVJ, qui regrette cette affirmation gratuite, nullement étayée.

Selon lui, il est par ailleurs particulièrement préoccupant que certaines critiques envers les médias se soient déjà transformées en agressions directes aussi bien verbales que physiques envers les journalistes. "De plus en plus, les journalistes couvrant les manifestations contre la politique corona sont une cible explicite des auteurs de violence, menant à des blessures physiques. Les insultes et l’intimidation à l’égard des journalistes - dans la rue et en ligne - sont monnaie courante, avec pour conséquence que les journalistes ne veulent plus couvrir les manifestations corona", souligne Pol Deltour.