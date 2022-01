Les JO ou les TOC? Que regarder cette semaine à la télé?

Les Jeux olympiques d’hiver débutent à Tokyo cette semaine. La cérémonie d’ouverture est à voir en télé, tout comme l’émission sur les troubles obsessionnels compulsifs (TOC). Voici notre sélection.

Lundi 31 L’Alhambra, forteresse méditerranéenne (Histoire, 21h40)

À Grenade, l’Alhambra domine le paysage. © Zoonar.com/Oliver Foerstner Destination privilégiée des vacanciers de l’hiver, l’Andalousie est courue tant pour son potentiel de farniente que pour ses trésors culturels. Dont l’Alhambra, forteresse de Grenade, qui fut le témoin privilégié de la fin de la domination arabe.

Ce gigantesque complexe, centre de pouvoir mais aussi de détente, recèle des joyaux ­artistiques et architecturaux.

Ce documentaire offre une immersion captivante sur ce symbole du sud de l’Espagne.

Mardi 1 Sugar man (France 4, 21h10)

Ce documentaire rend hommage à Sixto Rodriguez. - Le nom de Sixto Rodriguez n’évoquait plus grand-chose, jusqu’à ce que deux fans se demandent ce qu’avait bien pu devenir cet Américain dont certaines chansons étaient devenues légendaires en Afrique du Sud.

Ce docu-enquête passionnant retrace le parcours étonnant d’un musicien oublié et revenu soudain dans la ­lumière grâce au cinéma.

Un bel hommage et une jolie surprise concoctés par Malik Bendjelloul.

Mercredi 2 TOC et autres dérangements (La Une, 22h55)

Environ 2% de la population est touchée par des TOC. - TOC, trois lettres pour un acronyme simple derrière ­lequel se cache une réalité complexe et souvent méconnue du grand public: celle des troubles obsessionnels compulsifs.

Il s’agit d’une pensée intrusive, l’obsession, qui pousse la personne atteinte à adopter un comportement compulsif pour lutter ­contre son inconfort.

Matière grise met en lumière cette lutte intérieure qui touche environ 2% de la population.

Jeudi 3Fête de famille(La Trois, 20h30)

Catherine Deneuve joue le rôle d’Andréa dans cette comédie. - Que serait une fête de famille sans les bons vieux conflits et les rancœurs qui ressurgissent?

C’est ce qui arrive à Andréa, incarnée par l’excellente Catherine Deneuve, qui voit débarquer sa fille aînée avec qui la relation n’est pas franchement au beau fixe.

Cédric Kahn décortique ces ­rapports aigres-doux avec pertinence et des dialogues qui font mouche, dans ­cette comédie un peu inégale par moments, mais qui ne manque pas de saveur.

La bande-annonce de "Fête de famille"

Vendredi 4 Jeux olympiques de Pékin (France 2, 12h35)

Armand Marchant participe à ses premiers JO. AFP Première ville de l’histoire à organiser les JO d’hiver après en avoir fait autant pour ceux d’été en 2008, Pékin sera au centre des attentions spor­tives, dix-sept jours durant.

Entre boycott diplomatique, crainte du ­coronavirus et un certain désintérêt local pour l’événement, cette 24 édition permettra à la Belgique d’envoyer – avec une trentaine d’athlètes – la plus large délégation de son histoire, comme la patineuse Loena Hendrickx le et le skieur Armand Marchant (photo).