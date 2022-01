Covid à l’école: un nombre record de 27.745 nouveaux cas (+496%) durant la semaine du 17 au 23 janvier 2022

La vague Omicron déferle également sur les écoles. Celles-ci connaissent un boom des contaminations au coronavirus entre le 17 et le 23 janvier, par rapport à la semaine précédente. Les élèves du primaire et du secondaire sont particulièrement touchés.

À l’image du pays, les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles connaissent également un boom dans les nouvelles contaminations au Covid-19. 27.745 nouveaux cas ont été signalés dans les établissements scolaires entre le 17 et le 23 janvier, soit lors de la deuxième semaine après les vacances de Noël. Un nombre qui a septuplé (+496%) par rapport à la semaine précédente! 4.657 infections officielles avaient été signalées aux équipes de promotion de santé à l’école (PSE) durant la première semaine de cours (du 10 au 16 janvier) de 2022.

Il s’agit d’un véritable record pour le système scolaire. Jamais les contaminations n’avaient été aussi élevées dans les écoles. Le précédent record pour cette année scolaire 2021-2022 était de 7.178 nouveaux cas, lors de la semaine du 29 novembre au 5 décembre. Les écoles avaient d’ailleurs fermé une semaine avant les vacances de Noël afin de briser cette tendance à la hausse.

Ce nombre de 27.745 nouvelles contaminations dépasse également le pic de l’année scolaire précédente (2020-2021), qui se situait à 5.271 nouveaux cas à la fin octobre.

S’ils ne représentent certainement pas l’entièreté des écoliers/étudiants malades, les 25.400 jeunes testés positifs durant la dernière semaine écoulée représentent 2,80% des 903.806 élèves enregistrés dans l’enseignement fondamental et secondaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les 2.345 autres cas avérés étant inscrits dans une haute école ou faisant partie du personnel scolaire.

Notons également que l’augmentation des cas est nettement significative chez les élèves de primaire et de secondaire, même si le secondaire reste le plus touché. La plus faible augmentation concerne les étudiants du supérieur (hors universités). Celle-ci peut notamment s’expliquer par la période d’examen alors en cours lors de cette semaine du 17 au 23 janvier.

Durant cette même semaine, 1827 classes ont été fermées, ainsi que 24 écoles (la fermeture d’écoles est une décision des inspecteurs d’hygiène régionaux, en collaboration avec les équipes PSE).

Pour rappel, les contacts à haut risque asymptomatiques ne sont plus testés. Les moins de 6ans ne sont testés que de façon exceptionnelle.

Les chiffres de l’année scolaire passée (2020-2021)