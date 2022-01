Klauss en route pour l'Aris Salonique

Hoffenheim a repris la main dans le dossier du Brésilien et lui a trouvé un nouveau port d'attache.

Comme nous vous l'annoncions, le Standard va bien clôturer la convention de prêt de Joao Klauss. Le club liégeois n'était plus satisfait du rendement du buteur arrivé à Sclessin il y a un an. La direction a contacté son homologue allemande pour savoir s'il était possible qu'elle reprenne Klauss à Hoffenheim, ce qui a été refusé.

Dans un premier temps, c'était au Standard à trouver un nouveau club pour le joueur de 24 ans. Klauss a alors été proposé à plusieurs clubs, notamment en Allemagne mais également à Saint-Trond qui souhaitait recruter un attaquant. Les Trudonnaires étaient très intéressés par la venue du Standardman mais ce dernier n'a jamais été chaud à l'idée de rejoindre le Stayen.

Récemment, le club d'Hoffenheim a repris la main dans le dossier pour trouver une solution à son attaquant qui a encore un contrat portant jusqu'en juin 2024.

C'est ainsi que des négociations ont été entamées avec le club grec de l'Aris Salonique comme l'a précisé la presse locale hier. L'actuel 8e du championnat grec s'est activé ces dernières heures si bien qu'il nous revient de Grèce qu'un accord est sur le point d'être trouvé. Klauss serait alors prêté à l'Aris Salonique avec option d'achat qui sera bien inférieure à celle fixée pour le Standard (5M€). À cet instant, le Standard attend donc une confirmation de la fin de convention du prêt de la part de Hoffenheim pour libérer définitivement le joueur.