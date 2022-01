Travailler après la pension, arnaque, ski safe…, notre sélection d’infos pour les 55 ans et plus

Cette semaine, nous vous emmenons en montagne découvrir le travail des pisteurs, nous décryptons ce qu’est le Métavers, nous vous livrons quelques bons plans du web et poussons la porte d’un resto insolite… Et tout le reste à découvrir dans notre rubrique "55 ans et +".

Billet

"Il faudrait m’envoyer une photo de toi pour accompagner le papier, histoire de personnaliser ton reportage ". Euh, oui mais non… J’ai beau fouiller, je ne trouve pas vraiment de photo de profil à mon avantage. Un shooting pro avec un collègue photographe? Pourquoi pas? Ou alors retrouver cette appli qui rend magnifique la plus banale des jeunes filles sur les réseaux sociaux? "Dis donc, XL elle a bien changé, je l’ai vue sur sa page, qu’elle est belle!"… "M’enfin maman, c’est le filtre Insta ça! En vrai, elle est moins fine et plus boutonneuse ". Le souvenir de cet échange m’est revenu récemment, dans la file de contrôle d’un aéroport. "Votre pass et carte d’identité svp! demande l’hôtesse. Baissez le masque! Ça va, allez-y ". On s’est regardé avec mon mari, on a souri en découvrant les vrais visages derrière le bout de tissu. Et on s’est dit que pour certains, c’était avantageux d’avoir le visage caché. Un peu comme un filtre, le mystère en plus. Dites chef, je peux garder le masque pour la photo?

Dans l’actu

Retour à l’école après la pension

tiero – stock.adobe.com Pour remédier à la pénurie d’enseignants, une mesure récente permet aux profs retraités de continuer à enseigner. Nicolas est de ceux-ci et se dit heureux de pouvoir ainsi vivre encore sa passion. Rencontre et explications à lire ici.

Tout comprendre au Métavers

On parle beaucoup ces jours-ci du métavers, cet univers virtuel immersif, un peu comme un jeu vidéo dans lequel vous êtes présent, sous la forme d’un avatar. Cela vous intrigue, vous inquiète? On vous explique tout ici et un psychiatre, un ingénieur et un philosophe nous donnentleur vision de son impactsur notre vie dans le monde réel.

Vente de bois: gare aux arnaques sur internet

L’annonce pour la vente de stères de bois était alléchante et a été suivie d’un échange rassurant… Un couple de Frasnes vient de faire les frais d’une arnaque circulant sur un groupe Facebook de "bonnes affaires"….À lire icipour ne pas tomber dans le panneau.

Sur les pistes, les secouristes veillent sur vous

Nicolas Minet, pisteur-secouriste à Morzine. ÉdA Jean-Luc Henrard À la veille des vacances en montagne, plusieurs accidentsmarquent les esprits et rappellent que la prudence et la sécurisation des pistes sont primordiales. À Morzine, un Couvinois est sur le front de neige tout l’hiver.

En pratique

5 sites web incroyables mais méconnus à découvrir

Le web nous réserve encore de belles surprises. Nous avons recensé pour vous 5 sites incontournables et méconnus, car noyés dans l’immensité de la toile. Découvrez-les ici.

Passer à la fibre chez Proximus? Voici le calendrier et les prix

Anusorn – stock.adobe.com L’opérateur Proximus imposera dès mars 2022 à ses premiers clients Internet d’abandonner le VDSL classique au profit de la fibre optique. Le hic, c’est que cela vous coûtera généralement plus cher. On vous l’explique ici.

Acheter un appartement en montagne, c’est cher?

L’idée lui trottait dans la tête depuis un petit moment. L’été dernier, David a franchi le cap. Il s’est offert un pied à terre à la montagne.

Caprice de riche? Pas si sûr…

Nos coups de cœur

Insolite: déjeuner au garage

© Jacques Duchateau

Le concept est dû à un passionné d’automobile et de cuisine. Au-dessus de son garage, à Leuze (Eghezée), il a créé un espace lumineux et design où l’on peut déguster un ris de veau, un filet de dorade cuit sur peau ou une huître Gillardeau. Découvrez ici L’Entretien, ce resto où l’on peut déjeuner, pourquoi pas le temps d’une vidange moteur.

Décoration: une maison tout en vert

Guillaume – stock.adobe.com Vous avez hâte de voir le printemps arriver mais l’heure n’est pas encore au jardinage? Nous vous donnons ici quelques conseils pour apporter du vert à votre maison, avec une décoration fleurie et quelques objets évoquant la belle saison. Suivez ce lien.

Bières

Cette semaine, nous vous proposons de déguster une nouvelle bière artisanale, une saison bien belge, créée par la brasserie Cantillon pour… un club de foot bruxellois.

Découvrez-la ici et retrouvez notre dossier spécialsur les vins et les bières