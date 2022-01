Le Covid booste les marches éphémères dans le val de Verne

Le club des Marcheurs du val de Verne a été parmi les premiers à proposer des marches éphémères au début de la crise sanitaire. Près d’un an et demi plus tard, ces initiatives ont toujours la cote. Pour preuve: le club remet le couvert jusqu’au 13 février en proposant deux circuits d’une dizaine de Km au départ du centre de Péruwelz.

Les mesures imposées par les autorités dans le cadre de la lutte contre le coronavirus ont mis à mal un nombre impressionnant d’organisations, jusqu’à celles des marches (pourtant en plein air) traditionnellement mises sur pied par les clubs dévolus à cette discipline.

Face à l’interdiction de pouvoir proposer à dates fixes de telles initiatives, sous prétexte qu’il fallait éviter tout rassemblement de masse, les clubs ont rivalisé d’imagination pour, malgré tout, permettre à tout un chacun de parcourir des circuits fléchés au départ de villages et/ou dans la campagne environnante; sachant que la pratique régulière de la marche est excellente pour le développement de l’immunité naturelle.

Le club des Marcheurs du val de Verne fut parmi les premiers à développer des initiatives qui eurent l’heur de séduire non seulement les marcheurs aguerris mais aussi d’en attirer de nouveaux. Entre août 2020 et fin mars 2021, le club des Marcheurs du van de Verne a proposé 7 marches éphémères différentes dans le Péruwelzis. Il n’est pas le seul à s’être lancé dans l’aventure mais il fut parmi les premiers à proposer ces initiatives originales. EdA

Deux parcours d’environ 10 km pour la «marche du bourgmestre»

Pour ceux et celles qui l’ignoreraient, on précisera que le principe des parcours éphémères consiste à proposer des circuits fléchés similaires à ceux des marches habituellement organisées à jours fixes, tout en veillant à ce que ceux-ci restent accessibles à tout un chacun durant plusieurs semaines (généralement entre 15 jours et un mois).

On pouvait légitimement penser que de telles initiatives disparaîtraient avec l’allégement des mesures sanitaires, mais ces dernières sont encore trop restrictives que pour envisager, dans l’immédiat, le retour aux marches classiques.

"À partir du 1er avril, les marches Adeps pouvaient reprendre et les marches fédérales à partir du 1er mai, explique Bernard Seressia, président du club des Marcheurs du val de Verne.

Le 6 janvier 2022, nous avions tout préparé pour organiser notre marche "Des bons vœux" au départ de Callenelle.

Malheureusement, en dernière minute, nous ne pouvions pas disposer d’une salle d’accueil. Cela ne nous a pas découragés, au contraire, nous avons mis en place le balisage des parcours (6 – 10 – 20 -30 km) qui furent empruntés par un grand nombre de participants (sans doute dépassant le millier).

Les conditions actuelles de la pandémie ont à nouveau amené l’annulation de toute une série d’activités et le monde de la marche n’y a pas échappé. Vu la demande pressante des marcheurs, nous avons repris les marches éphémères.

Nous avons ainsi balisé deux boucles de 10 km environ, au départ de l’hôtel de ville de Péruwelz. Cette marche restera balisée jusqu’au dimanche 13 février inclus".

Des nouveaux effectifs pour le club organisateur

On sait, pour avoir lu ses commentaires élogieux sur sa page FB, que le premier magistrat péruwelzien a parcouru la boucle de 9,56 km de cette marche qu’il ne pouvait pas ne pas faire étant donné qu’elle a été baptisée "marche du bourgmestre" par ses concepteurs.

Vincent Palermo n’est d’ailleurs pas le seul à s’être aventuré sur ce type de parcours même s’il est difficile de savoir avec précision combien de personnes prennent le départ de ces circuits .

Il suffit cependant de compter le nombre de voitures habituellement parquées à proximité des points de départ, mais aussi de lire les très nombreux commentaires sur les réseaux sociaux pour se rendre compte à quel point le succès est, à chaque fois, au rendez-vous.

Autre baromètre intéressant pour mesurer l’intérêt porté par le public: le nombre de demandes d’affiliation auprès du club organisateur: "Beaucoup de marcheurs nous viennent des clubs de la fédération mais aussi des marcheurs Adeps, des joggeurs, des riverains et bien d’autres.

Nous avons rencontré beaucoup de personnes qui travaillent des week-ends et qui sont heureuses de pouvoir participer à ces initiatives en semaine. Nous avons enregistré plusieurs demandes d’affiliation à notre club motivées par ces marches éphémères", conclut le président.

Le club des Marcheurs du val de Verne proposera également une marche en boucle le dimanche 6 février au départ de la maison du village de Braffe pour des parcours de 6,10,20 et 30 km. Et, le dimanche 6 mars, une marche en ligne reliant les gares de Tournai et de Péruwelz pour des distances de 30 et 40 km ainsi qu’un autre tracé au départ de la gare d’Antoing sur une distance de 20 km. Voir la page FB : Marcheurs du val de Verne.