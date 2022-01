Départ de Vincent André au Condrusien: "Nous n’avons encore pris aucune décision"

L’actuel coach de la P1 du Condrusien l’a annoncé hier soir à ses joueurs: il ne prolongera pas l’aventure la saison prochaine à la tête des Verts.

La décision en a surpris plus d’un mais Vincent André, l’entraîneur de l’équipe fanion du Condrusien (P1), a fait savoir hier à ses joueurs et à sa direction qu’il ne se relancerait pas dans une nouvelle saison de coaching à Hamois. Entre déception et compréhension, la direction sportive du club a pris acte du choix de Vincent et va se mettre à la recherche de son successeur. "Le club, qui a partagé la nouvelle avec les joueurs jeudi soir, est particulièrement déçu dans la mesure où nous avions d’excellents rapports et des projets à long terme avec Vincent André, explique le manager Guy Bourgeois. Mais des modifications profondes dans sa vie privée impliquent ce futur changement. Nous n’avons encore pris aucune décision quant au choix du prochain coach, des solutions tant internes – nous avons d’autres bons entraîneurs au club – qu’externes seront envisagées dans les prochains jours, en nous donnant le temps de la réflexion."