Les Philippines autorisent la venue de touristes, vaccinés contre le Covid, depuis la Belgique et 150 autres pays

Pour la première fois en plus de deux ans, les Philippines vont rouvrir les frontières aux touristes étrangers vaccinés de plus de 150 pays, dont la Belgique, dès le mois prochain.

Les Philippines vont mettre fin à une interdiction de voyage de plus de deux ans et rouvrir les frontières aux touristes étrangers vaccinés de plus de 150 pays, dont la Belgique, dès le mois prochain, a confirmé un porte-parole du gouvernement.

Manille va aussi supprimer l’obligation de quarantaine dans des infrastructures dédiées pour les voyageurs internationaux vaccinés, dès le 1er février, a précisé le porte-parole présidentiel, Karlo Nograles, lors d’une intervention télévisée.

"Dès le 10 février nous allons autoriser les ressortissants étrangers pleinement vaccinés d’une série de pays repris dans un décret à entrer aux Philippines pour du commerce ou du tourisme", a confirmé M.Nograles.

Les Philippines permettent des entrées sans visa aux ressortissants de 157 pays, dont tous les pays européens, en vertu de ce décret en vigueur depuis 1960.

M. Nograles assure que les touristes autorisés devront toutefois présenter un test PCR négatif réalisé endéans les 48 heures précédant leur départ et des certificats internationaux de vaccination contre le Covid-19 pour accéder à l’archipel, jadis prisé par les touristes internationaux.

"L’industrie du tourisme va être en mesure de reprendre et de contribuer de manière significative à la croissance du pays", a-t-il ajouté

Les Philippines ont été inaccessibles aux touristes étrangers depuis mars 2020 quand le gouvernement a fermé les frontières et imposé un confinement pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus.

Le gouvernement prévoyait initialement d’autoriser certains touristes dès décembre, mais a reporté sa décision avec la propagation du variant Omicron plus transmissible.