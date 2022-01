Nafi Thiam fera l’impasse sur la saison en salle

Nafissatou Thiam, double championne olympique de l’heptathlon, ne disputera pas la moindre compétition en salle en 2022, ont révélé ce jeudi "Le Soir" et "Sudinfo".

Son entraîneur Roger Lespagnard explique que Nafi Thiam a repris l’entraînement plus tard que d’habitude, le 8 novembre, et l’a fait de manière très progressive.

"Pour l’instant, on n’a pratiquement fait que de la course et de la musculation; lors du stage que nous venons de boucler à Tenerife, elle n’a ni sauté en hauteur ou en longueur ni lancé le poids. Cela ne sert à rien de précipiter les choses", a expliqué Roger Lespagnard.

Selon l’entraîneur, "sept ou huit semaines sont encore nécessaires pour qu’elle retrouve son niveau et ses sensations".

Le management de la championne olympique a indiqué que Nafissatou Thiam n’a pas encore décidé quand elle reprendra la compétition.