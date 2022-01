Elon Musk offre 5.000 dollars à un ado pour qu’il arrête de stalker les vols de son jet privé

Elon Musk a fait une offre de 5.000 dollars à un ado de 19 ans pour qu’il cesse de publier les vols de son jet privé sur Twitter. Le jeune homme a refusé l’offre du milliardaire et a surenchéri.

Jack Sweeney a créé 15 comptes Twitter sur lesquels on peut suivre les vols des jets privés de personnalités telles que Bill Gates, Jeff Bezos ou encore Elon Musk. Le compte concernant le patron de Tesla est le plus suivi! 95.000 abonnés suivent les déplacements quotidiens du milliardaire via la page Twitter du jeune homme.

Inquiet pour sa sécurité personnelle, Elon Musk aimerait que le compte qui le traque soit supprimé. "Je n’aime pas l’idée d’être abattu par un cinglé", a-t-il déclaré dans une conversation privée avec l’adolescent. Le milliardaire a donc fait une offre à Jack Sweeney: la fermeture de son compte Twitter contre une somme de 5.000 dollars.

Mais le jeune homme n’a pas manqué d’audace et a décliné l’offre de Musk, avant de faire une contre-proposition: "Une chance d’augmenter cela à 50.000 dollars? Ce serait un excellent soutien à l’université et je pourrais m’acheter une voiture, peut-être une Model 3".

Elon Musk lui a alors répondu qu’il prenait un peu de temps pour y réfléchir. En attendant, le patron de Tesla a bloqué Jack Sweeney sur Twitter…