Farid répond à votre question météo: Pas de vague de froid en première partie de février

La question du jour à Farid est celle de Pascal de Kain (Hainaut): "Salut Farid, tu penses qu’on attend un mois de février plutôt froid? J’ai des réserves d’eau en tonneau et j’ai peur qu’ils se fendent avec le gel. Tiens moi au courant, un grand merci d’avance."

Salut Pascal, j’espère que tu vas bien malgré la météo maussade. Je te rassure, pas de gros épisode de froid à attendre du moins en première partie de février. Les conditions anticycloniques vont se poursuivre avec un peu de bruine samedi au pire.

Pour la suite, une petite descente d’air polaire maritime est attendue lundi avec de la neige mais concernant surtout le relief. La semaine se poursuivra de manière calme avant peut-être la reprise d’un flux d’ouest frais et humide fin de semaine sans excès de froid.

Nous ne sommes pas dans une synoptique de vague de froid et à part une gelée ponctuelle en cas de ciel dégagé, rien de méchant à attendre du moins jusqu’au 15 février. Je laisserais pour l’instant mes tonneaux remplis, belle journée.

Et ailleurs sur le pays?

Une belle dorsale anticyclonique stabilisera l’atmosphère mais il subsistera encore pas mal d’humidité. Celle-ci se traduira pas de nombreux nuages bas sur le sud voire même du brouillard sur le relief mais il fera sec. Du centre à l’ouest, certainement quelques éclaircies en première partie de matinée (surtout au littoral) mais aussi de nombreux champs nuageux.

En cours d’après-midi, j’attends une météo sans histoire avec des éclaircies timides mais présentes et un temps sec. Peut-être davantage de soleil sur le sud du relief ardennais et le littoral mais de manière générale, la journée sera calme et peu venteuse. On atteindra 5 à 6°C en plaine, 2°C sur les sommets alors que le vent sera faible de secteur ouest. Fin d’après-midi, les rafales forciront légèrement par les Flandres au contact d’un faible front chaud qui pourra donner une goutte de bruine en soirée…