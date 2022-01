Standard: Joachim Van Damme, un patron capable de construire

Le médian, leader dans l’âme, n’est pas qu’un joueur qui casse le jeu, selon ses anciens équipiers.

Mercredi, à Eupen, pendant que ses équipiers fêtaient la victoire (0-2), sono à fond dans le vestiaire, Joachim Van Damme multipliait les exercices, sur la pelouse du Kehrweg, avec un préparateur physique. Dix-neuvième homme du groupe liégeois, le médian, rattrapé par le Covid en début d’année, n’a pas encore pu disputer une minute pour les Rouches, depuis qu’il est arrivé de Malines, où sa première moitié de saison a été contrariée par les blessures.

Il n’est pas encore certain qu’il sera en mesure de jouer contre son ancien club, ce dimanche, mais il n’a pu masquer son impatience. Les prochaines semaines permettront d’en savoir plus sur le niveau d’un joueur présenté comme un leader de vestiaire, dont l’image a souffert d’une suspension pour prise de cocaïne, et plus technique que ce qu’on veut bien en dire, disent certains de ses anciens équipiers malinois.

Il aurait pu venir au Standard il y a deux ans

"Si cela ne tenait qu’à moi, je serais déjà venu il y a deux ans." Joachim Van Damme était déjà sur la liste des transferts du Standard il y a deux ans. Pendant le mercato hivernal, en 2020, le club liégeois, à l’initiative de Michel Preud’homme, avait formulé une offre de 800 000€ mais Malines en voulait 4 millions. Trop cher, mais l’idée est restée, dans l’esprit de Bruno Venanzi, qui a accepté de lâcher 500 000€ pour un joueur en fin de contrat au terme de cette saison.

La situation sportive, deux ans plus tard, est toutefois différente, mais l’ancien Malinois ne s’inquiète pas : "Cela n’a jamais été un frein dans ma réflexion. Le Standard reste un club du top, et je n’ai pas signé pour six mois seulement (NdlR : il a signé un contrat de deux ans et demi)." Van Damme assure avoir regardé plusieurs matchs du Standard et a déjà vu de la qualité, à l’entraînement. "Raskin m’a fait une bonne impression."

Igor De Camargo, passé par le Standard et ancien équipier de Van Damme, estime que "le lien pourrait se créer. Il a une belle chance à saisir".

Il est un patron de vestiaire

À Malines, le départ de Joachim Van Damme a déjà laissé un vide. "C’est de loin un leader, sur le terrain, comme dans le vestiaire, explique Hugo Cuypers. Et il a le physique imposant qui va avec. Depuis qu’il est parti, on le sent car quand il est là, sa présence se fait remarquer." Nikola Storm évoque aussi un "gars qui pousse les autres, dans le bon sens. Il encourage, ne lâche jamais rien".

S’il est freiné par la barrière de la langue, au Standard, Van Damme s’est déjà mis à l’apprentissage du français. Il précise, surtout : "Je dois d’abord être performant, et aider l’équipe sur le terrain, avant de prendre un rôle de patron. Tu ne peux pas débarquer et dire aux autres comment il faut faire, si tu ne montres pas toi-même l’exemple."

Ses qualités physiques, pour densifier le milieu, seront nécessaires. "Il est important dans les duels", assure Storm alors que Cuypers glisse : "Il y a peu, cette saison (en septembre), on sortait de quelques mauvais matchs et il a été remis titulaire alors qu’il n’était pas encore à 100 %. Mais directement on a senti qu’on avait une bien plus grosse stabilité défensive que lors des matchs précédents."

Il a joué au futsal

Joachim Van Damme mesure 1m95 et a joué… au futsal, une rareté pour un joueur d’un tel gabarit. Une découverte obligée, d’une certaine manière. Suspendu un an et demi, entre 2016 et 2018, à la suite d’un contrôle positif à la cocaïne, il a débuté le football en salle, avec des amis.

"C’est un foot sans contact, ce qui était compliqué pour moi, au début, sourit-il. Mais j’ai appris à être plus technique, et cela m’a servi pour le foot."

Igor De Camargo note d’ailleurs : "On restreint souvent Joachim à son côté guerrier, mais il est capable de garder un ballon, d’assurer une bonne relance." Nikola Storm loue "sa frappe de loin" et Cuypers met en avant "un très bon pied gauche".

L’ancien joueur de Waasland-Beveren ne s’encombre pas l’esprit avec cette image de joueur rustre, ou limité techniquement. "Les supporters de Malines connaissaient mes qualités. Je dois les montrer, désormais, aux supporters du Standard. Je ne suis pas qu’un joueur qui casse le jeu, je peux aussi le construire."

S’il est souvent averti (74 cartes jaunes en 244 matchs de championnat, toutes divisions confondues), il n’a pas souvent été exclu : deux fois directement, et deux fois à la suite de deux jaunes.

Il a très peu joué en 2021

L’année 2021 n’a pas été la meilleure année pour Joachim Van Damme, en raison de blessures essentiellement. Il n’a disputé que douze matchs de championnat. Il n’a pu finir la saison passée en raison d’une blessure à la cheville, mi-février, qu’il a traînée pendant la préparation et jusqu’au début de cette saison. Mais à peine de retour, il a été à nouveau freiné par des soucis musculaires (début de pubalgie), au bout de trois rencontres, pour ne finir que les trois derniers matchs de 2021.

"La période n’a pas été simple pour lui, car il était sur le côté, commente Nikola Storm. Mais il a su rester concentré, et il était présent quand on a fait appel à lui."

Van Damme n’est pas encore au top de sa forme, il l’admet, mais il multiplie les entraînements, en solo, avant ou après les sessions collectives. "J’ai hâte de jouer, le plus rapidement", s’enthousiasme-t-il alors qu’il a été freiné par le coronavirus, en début d’année. "Le lendemain de ma signature au Standard, j’ai été contrôlé positif", souffle-t-il.

Il a manqué les matchs à Anderlecht et contre le Club Bruges, le genre de rencontres pour lesquelles il est venu au Standard. Cette saison, il n’est pas certain de disputer les play-off, et certainement pas les play-off 1.

Mais plus tard, il espère sans doute retrouver Anderlecht et Bruges pour de vraies affiches…