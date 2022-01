Météo: alerte jaune aux conditions glissantes ce vendredi matin

Attention si vous prenez la route dans la nuit de jeudi à vendredi et vendredi en début de matinée: l’IRM émet une alerte jaune aux conditions glissantes sur la quasi-totalité du territoire.

Cette nuit et demain en début de matinée, des éclaircies pourront conduire à des gelées au sol dans de nombreuses régions, avec un risque de routes glissantes. C’est pourquoi l’Institut Royal Météorologique émet une alerte jaune aux conditions glissantes de 5h à 10h ce vendredi 28 janvier. Seul le bord de mer est épargné par l’avertissement.

Avertissement des conditions glissantes du 28/01 05H au 28/01 10H: PLAQUES DE GLACE ET DE GIVRE Cette nuit et demain en début de matinée, des éclaircies pourront conduire à des gelées au sol dans de ... (https://t.co/ZVczcMvhWq) pic.twitter.com/YW3TfzSZq4 — IRM (@meteobefr) January 27, 2022

Quelle météo pour les 4 prochains jours?

Vendredi : le temps sera calme avec, le matin, quelques éclaircies localisées et de la grisaille sur de nombreuses régions. Dans le courant de la journée, le temps restera sec mais partiellement à souvent très nuageux. Les maxima se situeront entre 1 et 8 degrés sous un vent faible à modéré d’ouest revenant au sud-ouest. Vendredi soir, il fera sec et très nuageux. La nuit suivante, de faibles pluies ou quelques bruines seront possibles. Minima de 1 à 6 degrés et vent modéré d’ouest à sud-ouest, à la côte parfois assez fort. Rafales de 50 km/h.

Samedi : nous serons sous l’influence d’un secteur chaud, siège d’air plus doux et humide. Le ciel sera alors généralement très nuageux avec de faibles pluies ou bruines, principalement en Ardenne. L’après-midi, le temps deviendra généralement sec partout et on peut espérer l’une ou l’autre éclaircies temporaires. Les maxima se situeront entre 6 degrés en Hautes-Fagnes et 12 degrés dans l’ouest. Le vent sera modéré à parfois assez fort dans l’intérieur, et assez fort à la côte, de secteur ouest à sud-ouest, avec des rafales jusqu’à 55 km/h.

Dimanche: la journée devrait débuter avec de larges éclaircies en beaucoup d’endroits. Ensuite, le ciel deviendra plus changeant mais le temps restera généralement sec. Au littoral, on devrait conserver davantage de soleil que dans l’intérieur des terres. Les maxima seront compris entre 1 et 4 degrés en Ardenne, et entre 5 et 8 degrés ailleurs, sous un vent faible à parfois modéré d’ouest à nord-ouest revenant en soirée au secteur ouest à sud-ouest. Une perturbation envahira notre pays la nuit suivante.

Lundi: en matinée, une zone de pluie traversera rapidement le pays d’ouest en est. Ensuite, des éclaircies alterneront avec des champs nuageux souvent cumuliformes et régulièrement porteurs d’averses. Celles-ci pourront parfois être sous forme de grésil, et en Ardenne sous forme de neige ou de neige fondante. Les maxima seront compris entre 1 degré sur les sommets de l’Ardenne et 6 ou 7 degrés dans la région côtière. Le vent d’ouest à nord-ouest sera soutenu; il soufflera assez fort à parfois fort dans l’intérieur des terres, et généralement très fort en bord de mer, avec des rafales de 60 ou 70 km/h dans l’intérieur et jusqu’à 90 km/h au littoral.