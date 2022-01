Les 20 séries à voir sur Amazon Prime Video et nulle part ailleurs

Si vous ne savez pas quoi regarder ce soir en streaming sur Amazon, voici une sélection de 20 séries sous-estimées qui valent le détour.

Inclus dans l’abonnement global Amazon Prime (5,99€ par mois, 49€ par an), Prime Video est un service de SVOD aussi frustrant que satisfaisant en Belgique.

Frustrant, car le catalogue belge mélange les programmes et les langues. On trouve des séries et des films sans doublage et sans sous-titres français, uniquement sous-titrés en néerlandais. Satisfaisant, car le service fait la part belle à d’excellents feuilletons connus et reconnus.

Parmi les meilleures séries exclusivement disponibles sur Prime Video: Jack Ryan, Fleabag, The Boys, Hanna, La fabuleuse Mme Maisel, La roue du temps, The Expanse, Parks and Recreations, The Terror, Goliath…

Dans l’ombre de ces poids lourds, d’excellentes productions sous-estimées vivotent dans les tréfonds du catalogue, en quête de reconnaissance, comme le rappelle la sélection ci-dessous.

1. Eux (Them)

Série. Horreur. États-Unis, 2021. Avec Deborah Ayorinde, Ashley Thomas, Alison Pill. 1 saison, 10 épisodes. Prime Video.

En une phrase. 1953, une famille afro-américaine s’installe dans une banlieue blanche, dans une maison en proie à d’étranges phénomènes surnaturels.

L’avis express. Moteur du récit, la maison hantée est une puissante métaphore du racisme endémique aux USA.

2. Kevin Can F Himself

Série. Comédie, États-Unis. 2021. Avec Annie Murphy, Mary Hollis Inboden, Éric Petersen. 1 saison, 8 épisodes. Prime Video.

En une phrase. Epouse docile d’un égoïste patenté, une femme au foyer reprend son destin et sa vie en main.

L’avis express. Dans la mise en scène et dans le scénario, cette série audacieuse détourne les codes de la sitcom et du drame.

3. Niko e a Espada da Luz

Série animée. Aventures, États-Unis. 2015-2019). Avec les voix de Norbert Haberlick, Céline Duhamel, Nicolas Djermag. 2 saisons, 23 épisodes. Prime Video.

En une phrase. Niko s’empare de son épée magique pour libérer la Terre de l’emprise de ténèbres.

L’avis express. C’est fun, coloré, adapté aux plus jeunes, tout en gardant le meilleur de Zelda et du Seigneur des Anneaux.

4. La Templanza

Série. Drame. Espagne, 2021. Avec Leonor Watling, Rafael Novoa, Emilio Gutiérrez Caba. 1 saison, 10 épisodes. Prime Video.

En une phrase. XIXe siècle, les destins de la riche héritière d’un empire vinicole et d’un homme d’affaires en déroute se croisent et se télescopent.

L’avis express. Entre succès, échecs et migrations, cette fresque enchaîne les rebondissements et les romances contrariées dans de superbes décors.

5. The Outpost

Série. Heroic fantasy. États-Unis, 2018-2021. Avec Jessica Green, Jake Stormoen, Imogen Waterhouse. 3 saisons, 36 épisodes. Prime Video.

En une phrase. Dernière survivante de la tribu des Blackbloods, Talon traque le meurtrier de sa famille et se découvre chemin faisant des pouvoirs extraordinaires.

L’avis express. À condition d’oublier le budget anémique et les décors en carton-pâte, The Outpost s’appuie sur une intrigue solide, structurée, qui sait exactement où elle veut emmener le spectateur.

6. Harlem

Série. Comédie. États-Unis, 2021. Avec Meagan Good, Grace Byers, Shoniqua Shandai. 1 saison, 10 épisodes. Prime Video.

En une phrase. Amours, carrières, sorties, quatre amies mènent une vie mouvementée à New York, dans le quartier de Harlem.

L’avis express. Quatre actrices afro-américaines épatantes injectent toute leur énergie dans ce show électrique aux dialogues percutants.

7. Dom

Série. Drame. Brésil, 2021. Avec Gabriel Leone, Flavio Tolezani, Filipe Bragança. 1 saison, 8 épisodes. Prime Video.

En une phrase. Brésil, un policier qui lutte contre le trafic de cocaïne essaie de sauver son fils des griffes du business de la drogue.

L’avis express. Cette plongée dans le monde des trafiquants brésiliens est d’autant plus saisissante qu’elle s’inspire de faits réels.

8. Orelsan Montre jamais ça à personne

Mini-série documentaire. Biographie. France, 2021. Avec Orelsan, Skread, Gringe. 6 épisodes. Prime Video.

En une phrase. 2005, Clément Cotentin commence à filmer son frère grand Aurélien, qui rêve avec ses potes d’une carrière dans le rap.

L’avis express. Il n’est pas nécessaire d’être fan du rappeur Orelsan pour être captivé par ce documentaire unique, basé sur les images filmées par son frère dès l’adolescence.

9. Nine Perfect Strangers

Série. Drame. États-Unis, 2021. Avec Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Michael Shannon. 1 saison, 8 épisodes. Prime Video.

En une phrase. Une gourou aux lourds secrets promet de guérir en dix jours les démons intérieurs de ses neuf curistes.

L’avis express. Le casting est vertigineux et l’intrigue captivante dans cette série imaginée par la créatrice de Big Little Lies.

10. Cruel Summer

Série. Thriller. États-Unis, 2021. Avec Olivia Holt, Chiara Aurelia, Froy Gutierrez. 1 saison, 10 épisodes. Prime Video.

En une phrase. Une ado kidnappée refait surface et accuse une autre lycéenne d’avoir assisté à son rapt sans rien dire.

L’avis express. La disparition de l’une fait le bonheur de l’autre dans cette série aux nombreux retournements de situation.

11. Solos

Série. Science-fiction. États-Unis, 2021. Avec Morgan Freeman, Anne Hathaway, Helen Mirren. 1 saison, 7 épisodes. Prime Video.

En une phrase. Sept personnes qui ne se connaissent pas sont confrontées aux dérives des nouvelles technologies.

L’avis express. Comme dans Black Mirror (Netflix), les intrigues sont distinctes et uniquement connectée par un même thème, celui des errements du monde ultra connecté et déshumanisé.

12. Mixte

Série. Comédie. France, 2021. Avec Pierre Deladonchamps, Nina Meurisse, Maud Wyler. 1 saison, 8 épisodes. Prime Video.

En une phrase. 1963, le lycée Voltaire de Saint-Jean est confronté à sa première rentrée scolaire de l’ère de la mixité.

L’avis avis. Erigé en institution dans les années 60, le sexisme ordinaire est décortiqué avec pertinence et un humour cinglant.

13. Panic

Série. Drame. États-Unis, 2021. Avec Olivia Welch, Mike Faist, Jessica Sula. 1 saison, 10 épisodes. Prime Video.

En une phrase. Pour quitter leur trou perdu, des jeunes acceptent chaque été de participer à un jeu mortel doté d’une récompense de 50 000$.

L’avis express. Cette série revisite avec une certaine énergie le concept des jeux mortels popularisé par Hunger Games.

14. Normal Street

Série. Aventures. États-Unis, 2014-2016. Avec Sloane Morgan Siegel, Ashley Boettcher, Drew Justice. 3 saisons, 39 épisodes. Prime Video.

En une phrase. Gortimer Gibbon et ses amis découvrent les indices de la présence de touches magiques dans leur quartier.

L’avis express. C’est divertissement familial réjouissant, avec son lot d’aventures magiques et de bonnes actions.

15. Invincible

Série animée. Super-héros. États-Unis, 2021. Avec les voix de Benoît Dupac, Jean Barney, Brigitte Aubry. 1 saison, 8 épisodes. Amazon Prime Video.

En une phrase. À 17 ans à peine, le fils du plus puissant super-héros entre dans une phase difficile d’apprentissage.

L’avis express. Avec Robert Kirkman (The Walking Dead) au scénario, le scénario ose toutes les extravagances et toutes les violences pour décrire cet écolage chaotique.

16. Just Add Magic Mystery City

Série. Fantastique. États-Unis, 2020. Avec Jolie Hoang-Rappaport, Tyler Sanders, Jenna Qureshi. 1 saison, 10 épisodes. Prime Video.

En une phrase. Trois nouveaux enfants doivent protéger un livre de cuisine magique, dont les pages les emmènent dans une aventure historique.

L’avis express. C’est un show idéal pour les parents et les enfants, qui emmènent ses trois héros dans des aventures drôles et mouvementées.

17. L’Internat Las Cumbres

Série. Thriller. Espagne, 2021. Avec Asia Ortega, Albert Salazar, Mina El Hammani. 1 saison, 8 épisodes. Amazon Prime Video.

En une phrase. Dans un monastère qui fait office de pensionnat pour élèves difficiles, la disparition d’un ado tourmenté jette le trouble.

L’avis express. Dans la veine de Elite (Netflix), ce thriller rassemble tous les ingrédients du teen drama, des rivalités aux amourettes.

18. Soulmates

Série. Anticipation. États-Unis, 2020. Avec Sarah Snook, Kingsley Ben-Adir, Dolly Wells. 1 saison, 6 épisodes. Prime Video.

En une phrase. Un test scientifique bouleverse couples et relations amoureuses, en identifiant formellement l’âme sœur de ses cobayes.

L’avis express. Chaque épisode raconte une histoire différente, en bouleversant soudainement la vie de couples et de célibataires.

19. Le Cid

Série. Historique. Espagne, 2020. Avec Jaime Lorente, Alicia Sanz, Francisco Ortiz. 1 saison, 5 épisodes. Prime Video.

En une phrase. Dans l’Espagne du XIe siècle, l’ancien écuyer Ruy Diaz de Vivar est projeté contre sa volonté dans un complot retentissant contre le roi.

L’avis express. La dimension historique est secondaire dans cette fresque qui mise sur le grand spectacle.

20. Animal Kingdom

Série. Drame. États-Unis, 2016-2021. Avec Ellen Barkin, Shawn Hatosy, Ben Robson. 4 saisons, 49 épisodes. Prime Video.

En une phrase. Après la mort de sa mère par overdose, Joshua intègre la famille de sa grand-mère, un clan où règle violence et criminalité.

L’avis express. Adapté d’un film australien à succès, la série s’attarde plus sur la peinture psychologique des personnages que leurs méfaits. C’est souvent poignant.