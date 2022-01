Joachim Van Damme impatient de débuter avec les Rouches: "Je veux jouer le plus rapidement possible"

Joachim Van Damme, présenté ce jeudi après-midi, a été freiné par le coronavirus, depuis son arrivée au Standard. Il n’est pas encore totalement prêt, physiquement, mais il est impatient.

Joachim Van Damme n’a pas encore pu disputer une minute avec le Standard, depuis qu’il est arrivé. La faute au coronavirus, qu’il a contracté entre Malines et Liège, et à un niveau de forme physique pas encore au top, en raison de blessures.

"Je peux m’entraîner avec le groupe sans souci, mais j’ai des sessions complémentaires, après l’entraînement", a-t-il expliqué ce jeudi en conférence de presse, lors de sa présentation. Dimanche, le Standard accueille justement Malines, mais il n’est pas certain qu’il sera dans le groupe. "Je veux jouer le plus rapidement possible, mais c’est au coach de décider." De là à donner l’un ou l’autre conseil pour contrer son ancienne équipe… "Je les connais bien, évidemment, mais je sais aussi que l’entraîneur (Wouter Vrancken) est fort pour trouver les failles chez l’adversaire."

Arrivé au Standard pour renforcer un secteur qui manquait de gabarit, Van Damme assure qu’il n’a pas été freiné par la situation sportive du club liégeois. "Cela reste un club du top, et puis on a commencé l’année avec un 5 sur 9", observe-t-il.