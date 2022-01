Le CCE et le CNT souhaitent de nouveaux tarifs et des abonnements flexibles pour le train

Le Conseil central de l’Économie (CCE) et le Conseil national du Travail (CNT) ont émis mercredi deux avis unanimes, publiés jeudi, à propos du prochain contrat de gestion de la SNCB, qui englobera une nouvelle politique tarifaire.

Selon les deux Conseils, le passage des abonnements à temps plein aux abonnements flexibles (au 2e trimestre de 2022) — compte tenu de l’essor du télétravail — doit se faire "de la façon la plus simple et la moins coûteuse possible".

Les frais d’abonnement devraient en outre continuer d’être supportés par l’employeur à raison de 80% tandis que les 20% restants sont pris en charge par les pouvoirs publics fédéraux.

En outre, les Conseils demandent que les tarifs des abonnements domicile-travail ne soient pas différenciés en fonction du moment de la journée ou du taux d’utilisation de la ligne ferroviaire.

Ils estiment encore que les tarifs des abonnements destinés aux déplacements domicile-travail et domicile-école doivent continuer à être régulés.

Par ailleurs, les Conseils jugent que l’obstacle financier pour la combinaison train-vélo doit être supprimé. "Actuellement, il est relativement moins intéressant d’emporter son vélo dans le train en vue de parcourir une courte distance: le prix que les voyageurs doivent payer pour emporter leur vélo dans le train est en effet un prix fixe quelle que soit la distance du trajet", déplore l’avis.

Enfin, les Conseils demandent de monitorer l’usage du Brupass, du Brupass XL et des City pass Anvers, Charleroi, Gand et Liège et d’examiner, le cas échéant, les leviers qu’il conviendrait d’activer pour accroître leur utilisation, afin d’encourager la multimodalité.