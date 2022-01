RTT sans perte de salaire pour les + de 60 ans: l’expérience des pouvoirs locaux wallons

Le gouvernement wallon a marqué son accord, jeudi, pour le lancement d’une expérience pilote de trois ans en matière d’aménagement de fin de carrière dans les pouvoirs locaux.

Elle se traduira par une réduction du temps de travail d’1/5 temps pour les agents de plus de 60 ans qui exercent un métier pénible sans perte de salaire.

Un budget de plus de 4 millions d’euros a été dégagé à cet effet. La Région participera au financement de l’embauche compensatoire pendant trois ans à hauteur du coût de l’alternance.

Concrètement, pour être éligibles, les agents des pouvoirs locaux — qu’ils soient contractuels ou statutaires — devront être de niveaux D et E; être âgés de 60 ans et plus et exercer un métier pénible, le sens à donner à cette notion de pénibilité relevant de l’autonomie locale en concertation avec les organisations syndicales.

"Je suis partisan d’une meilleure répartition du temps de travail, particulièrement quand il s’agit de tenir compte de la pénibilité de certains métiers. Quand on a commencé jeune et que le travail vous a usé, il faut pouvoir réduire la charge de travail pour des raisons de santé et de bien-être du travailleur et aussi d’efficacité des services. Ici, c’est une vraie RTT que je propose aux organisations syndicales de mettre sur pied dans les pouvoirs locaux, sans perte de salaire. Et avec un incitant pour former des jeunes en alternance", a commenté le ministre wallon des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon (PS).

"Les travailleurs qui vont bénéficier de la mesure sont des personnes de plus de 60 ans qui ont acquis des compétences et un savoir-faire qu’il est important de transmettre. C’est pourquoi j’encourage les pouvoirs locaux, dans le cadre de l’embauche compensatoire qui serait mise en place, à recourir au modèle de la formation en alternance. Le travailleur expérimenté devient le tuteur de l’apprenant (jeune, jeune adulte ou chercheur d’emploi) qui vient se former au sein du pouvoir local", a-t-il ajouté.

L’expérience-pilote fera l’objet d’une évaluation par un comité d’accompagnement composé de représentants syndicaux et des pouvoirs locaux.