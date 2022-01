Photovoltaïque: gare aux pratiques trompeuses

L’installation de panneaux photovoltaïques connait un regain en raison de la hausse des prix de l’électricité. L’association Energie Commune (ex-Apere) met en garde contre les pratiques trompeuses ou hors-de-prix.

"En effet, profitant de la forte hausse des prix de l’énergie et de l’inquiétude des ménages, plusieurs entreprises ont développé des formules et offres commerciales hors de prix", souligne l’association se basant sur des témoignages reçus en Wallonie.

Energie Commune estime qu’il faut notamment éviter les formules de location, leasing ou de tiers-investissement, retenir plutôt un installateur qui ne se charge que de l’installation (pas du financement), comparer les devis, éviter les propositions qui ne parlent pas de la taxe prosumer ou qui affirment que votre facture mensuelle d’électricité tombera à 0 euro, exiger une information détaillée sur le matériel et sur la puissance totale installée (kWc), écarter et éviter les formules avec batterie, non rentable à ce jour pour les ménages.

"En suivant ces conseils, les ménages seront sûrs de s’équiper d’une installation photovoltaïque performante et rentable, leur permettant de maîtriser leur facture d’électricité à moyen et long termes. Un bon choix vu la hausse actuelle des prix de l’électricité", conclut Energie Commune.