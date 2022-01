Entrée en vigueur du baromètre Covid: ce qui change ce vendredi

Des assouplissements malgré tout

Malgré l’entrée en vigueur du baromètre en code rouge, plusieurs assouplissements ont été décidés lors du dernier Codeco. Voici ce qui change ce vendredi.

Les événements publics comme les pièces de théâtre et les matchs de football sont autorisés à l’intérieur et à l’extérieur, à l’exception des événements "dynamiques" en intérieur comme les soirées dansantes. Le pass sanitaire (CST) devient obligatoire à partir de 50 participants ou spectateurs en intérieur et 100 en extérieur.

Dans l’horeca, l’heure de fermeture est portée à minuit, contre 23h auparavant.

Les activités organisées en groupe comme celles des mouvements de jeunesse, de la vie associative et la pratique du sport à un niveau non professionnel sont autorisées avec une capacité maximale de 80 personnes à l’intérieur et de 200 personnes à l’extérieur. À l’exception des discothèques et des dancings, les espaces intérieurs de loisirs (bowling, salles de billard, casinos,…), actuellement fermés, peuvent rouvrir au public.