Des cas positifs dans l’équipe, le centre communal de vaccination ferme ses portes à Saint-Josse

Le dispositif est fermé ce jeudi, demain également.

Après les dégâts d’Omicron dans les écoles, le variant s’invite maintenant dans les centres de vaccination. C’est le cas à Saint-Josse, où le centre de vaccination ferme exceptionnellement ses portes ces jeudi et vendredi.

Ces deux jours de fermeture permettront une désinfection complète des lieux, ainsi que le remplacement du personnel en quarantaine. Le bourgmestre Émir Kir a réagi: "Comme dans les écoles, les crèches, les entreprises, etc., le nombre de contaminations explose au sein du personnel médical. Nous appliquons strictement les règles de quarantaine et nous n’avons pas d’autre option qu’une fermeture temporaire. Elle permettra le remplacement du personnel malade et nous en profiterons pour procéder à une désinfection totale des lieux."